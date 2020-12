Tres precandidatas

Layda Sansores se registra junto con otras 2 aspirantes

CIUDAD DE MÉXICO.— Arranca la lucha por las candidaturas a la gubernatura de Campeche. El viernes, de cara a las elecciones a celebrarse en junio de 2021, tres mujeres se presentaron en las instalaciones del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena para registrarse como precandidatas.

La primera en acudir al CEN fue la diputada federal Irasema del Carmen Buenfil, quien se registró para ser tomada en cuenta por Morena. “Haciendo valer mis derechos políticos, acudí al llamado de la convocatoria del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, para inscribirme a la precandidatura por la gubernatura de Campeche, entregando mi documentación satisfactoriamente”, informó a través de redes sociales.

Más tarde hizo lo propio Rocío Abreu Artiñano, senadora por Campeche, quien indicó que cumplió también con el registro.

“Me llena de alegría compartir este gran momento con todas y todos ustedes”, señaló en redes sociales.

“Hermanas y hermanos campechanos, es tiempo de que a Campeche le vaya bien, pero de verdad. No podemos seguir sumergidos en el estancamiento económico, no podemos seguir escuchando discursos llenos de promesas, no podemos seguir manteniendo los privilegios de unos cuantos, no podemos seguir viendo como derrochan el dinero en obras innecesarias cuando en nuestros hospitales faltan medicamentos, nuestra seguridad se pierde cada día, el desempleo aumenta, las faltas de oportunidades se desvanecen” , agregó.

“Está en nuestras manos cortar con ese cáncer que nos está llevando a la ruina, Campeche tiene todo el potencial para crecer, vamos a demostrar que cuando se quiere se puede, mientras Dios nos de vida vamos a luchar cada segundo”, dijo la senadora Abreu Artiñano, quien ha asegurado que Morena postulará a una mujer como candidata y será una mujer quien gobierne Campeche.

Más tarde también se presentó al CEN de Morena la alcaldesa de Álvaro Obregón en Ciudad de México, Layda Sansores San Román, para formalizar su registro como precandidata a la gubernatura de Campeche.

“Hoy me registré como aspirante a la gubernatura de Campeche. Estoy convencida de que, juntos, consolidaremos nuestra lucha de tantos años. Es tiempo de que la 4T, el proyecto de nación de Andrés Manuel López Obrador, llegue también a esta tierra”, dijo.

Durante una entrevista, Layda Sansores indicó que Campeche merece un futuro nuevo y que las estrellas están alineadas ya que “tenemos un presidente del sur que ha vuelto la mirada hacia el Sureste”.

Además, expresó que no habrá fuerza que le quite el triunfo a Morena, aunque los otros partidos hagan alianzas y que Campeche se encuentra en una situación de pobreza, por lo que el Tren Maya detonará al estado, que ha dado el 80% del petróleo y ha sostenido al país.

Pero no son solo las mujeres buscan la gubernatura de Campeche, al Comité Nacional de Morena también se presentó Renato Sales Heredia; sin embargo su registro no fue aceptado ya que él se encuentra afiliado al PT y tendría que renunciar a ese partido o esperar que se dé una coalición.— Meganews

MorenaDe “fiesta”

Morena sigue de “fiesta” por el registro de candidatos a gubernaturas.

La “cargada”

En su segundo día de inscripciones, la “cargada” sigue a las afueras del inmueble que tiene Morena en la colonia Roma Norte en Ciudad de México. A ritmo de tambora, mariachi, recibían los simpatizantes a sus candidatos que llegaban a registrarse.