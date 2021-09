Tres presidentes alzan la voz en la Celac contra dos invitados de AMLO

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, eligió territorio amigo para hacer su primer viaje oficial desde que la Justicia estadounidense lo acusó de narcoterrorismo.

Lo hizo después de que EE.UU. ofreció una recompensa 15 millones de dólares (unos 300 millones de pesos) por su captura, y decidió por primera vez desde 2018 visitar un país democrático (había viajado a Cuba, claro).

El dictador chavista decidió viajar a México para la cumbre de la Celac porque le prometieron que iba a estar cómodo...

La visita de otro dictador a tierras mexicanas, el cubano Miguel Diaz-Canel le daba pistas de que sería arropado.

Sin embargo, tres presidentes latinoamericanos se diferenciaron de los demás participantes y denunciaron, mirándolos a la cara la brutalidad de sus regímenes.

Como informó Grupo Megamedia, este sábado 18 de septiembre se realizó, en Palacio Nacional de Ciudad de México, la VI Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), con el presidente Andrés Manuel López Obrador como afable anfitrión.

El primero en reprochar la presencia de Maduro y Díaz-Canelo fue el ecuatoriano Guillermo Lasso, que hizo su debut presidencial en cumbres regionales.

En su intervención advirtió que el futuro común de la región solo puede construirse a través de la libertad.

Más duro y directo aún, fue el presidente paraguayo Mario Abdo Benítez, quien soltó inesperadas palabras que causaron molesta reacción de Maduro y asombro de AMLO.

"No hay ningún cambio de postura de mi gobierno y creo que es de caballeros decirlo de frente".

El presidente paraguayo no se guardó nada, y sí, de frente le espetó a Maduro, en particular, y de paso a sus anfitriones mexicanos.

"La legitimidad democrática se va construyendo día a día, honrándola con nuestro actuar. No inmiscuyéndose en otros poderes, no manipulando la justicia. Yo quiero esto para toda la región. No hay otro camino que no sea la democracia”, sentenció.