Triunfo ciudadano: tres directivas de partidos celebran acuerdo del INE

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Las directivas de PAN, PRI y PRD, quienes integran la coalición Va Por México, celebraron la decisión del INE de determinar que el Presidente de la República debe abstenerse, en sus conferencias matutinas, de emitir opinión sobre el proceso electoral.

En un comunicado, las directivas nacionales dijeron que se trata de un triunfo de la ciudadanía para dar garantía de que habrá “cancha pareja” y que el titular del Ejecutivo sacará las manos del proceso electoral.

“Las acciones del Ejecutivo Federal al emitir juicios sobre algún aspirante o las coaliciones electorales violan la ley porque sus ruedas de prensa son propaganda para él y Morena”.

“El Presidente no admite que lo que expresa respecto del proceso electoral va contra la Ley y solo descalifica e incluso atenta contra la libertad de los organismos autónomos”, añadió.

“Esa actitud solo demuestra su intolerancia e incongruencia, ya que él mismo ha dicho “al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie”, comentaron las directivas nacionales.

Por esta razón, las directivas de los tres partidos políticos manifestaron, que como oposición, se mantendrán vigilantes para reforzar esta resolución del INE y frenar la tentativa de intromisión del titular del Ejecutivo en el proceso electoral. “Dicha decisión es sin duda garantía de una competencia equitativa durante este proceso electoral y fortalece la democracia”, explicaron los partidos aliados.

“Creemos con firmeza que estas medidas abonan a la democracia y a garantizar un proceso electoral sin dados cargados. ¿Al Presidente ya se le olvidó que fue el INE el que, en cumplimiento de la ley, también vigiló la elección de 2018?”, dijeron.

Además, dijeron que ante las incongruencias y tentativas del mandatario federal de influir en los próximos comicios, las directivas nacionales del PAN, PRI y PRD se mantendrán como garantes de un proceso electoral transparente que refleje la voluntad de la sociedad mexicana. “Solo a través de un ejercicio democrático como el que se acerca es posible cambiar la ruta de deterioro que ha seguido el país durante los últimos dos años”, dijeron.

Por su parte, López Obrador dijo que “mientras no me censuren, seguiré subiendo mensajes al ‘face´”.

En un vídeo difundido en su cuenta de Twitter, AMLO indicó que trataría de difundir mensajes cortos porque luego le reclaman que difunde vídeos largos.

“Vamos a dejar el mensaje para que no sea tan largo, porque luego me reclaman de que son vídeos.., cómo lo vamos a subir al face. Mientras no nos censuren, vamos a seguir subiendo nuestros mensajes al face”, dijo.

Al supervisar el programa Sembrando Vida, el mandatario indicó que él siempre ha dicho que el campo es la mayor fabrica de México “porque tiene todo”.

Ayer, el Consejo General del INE aprobó ordenar al Presidente y servidores públicos, abstenerse de hablar sobre el proceso electoral.

Jubilación // Presidente

“Me jubilaré al terminar mi sexenio; no seré dirigente eterno”, dijo el Presidente.

“Misión cumplida”

Durante su gira por Guerrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en 2024, al terminar su sexenio, se jubilará y dirá “misión cumplida” porque no será un dirigente permanente y “no hay que caer en el necesariato”.