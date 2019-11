Trump a AMLO: “Piénselo y si necesita (apoyo) llámeme”

CIUDAD DE MÉXICO.— El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la relación que tiene con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, es de respeto.



Y reveló que tras los hechos violentos y trágicos ocurridos en Sinaloa y Sonora, como el asesinato de integrantes de la familia LeBarón, le manifestó su apoyo y solidaridad.



“Es más, hasta les puedo decir que me dijo: ‘piénselo y si necesita (apoyo), llámeme’, entonces no le he llamado”, reveló AMLO durante su conferencia matutina.



Sobre las declaraciones recientes de Trump de que podría clasificar como terroristas a los cárteles mexicanos, López Obrador lo consideró remoto.



Ve “remota” una medida de Trump

“En el caso remoto de que se tomará una decisión que consideráramos afecte nuestra soberanía, pues entonces actuaríamos en el marco de las leyes internacionales”.



“En el caso de que se tomara una decisión que consideráramos contraria al interés nacional, pero lo veo así, improbable”.



Afirma que actúan con eficacia ante la violencia

El presidente indicó que su gobierno demostrará a las autoridades de Estados Unidos que en casos de violencia las autoridades mexicanas actúan con eficacia.



“Se aplica la máxima de que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie”.



“Se está avanzando y se les va a demostrar a las autoridades estadunidenses de que no nos quedamos con los brazos cruzados, somos incapaces o que no sabemos”.



Asegura que se está procurando justicia

“Nada de eso, desde el primer momento que se dieron estos hechos estamos actuando”, aseveró AMLO.



El presidente subrayó que demostrarán que se actúa con eficacia y se está procurando hacer justicia en el caso del crimen de los LeBarón, como en todos.



Una “ventaja” del gobierno de AMLO

“Tenemos la ventaja de que actuamos con libertad, no tenemos relación con grupos de intereses creados”.



“No hay asociación delictuosa entre autoridades y las organizaciones delictivas”, indicó.



En ese sentido, López Obrador mencionó que el propio Donald Trump reconoció que México es un país independiente, soberano, “no somos colonia, no somos protectorado”.