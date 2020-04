Trump acepta vender mil ventiladores por Covid-19 a México: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que este viernes el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump lo llamó para garantizarle que, tras la solicitud hecha, a finales de este mes México tendrá mil ventiladores para canalizarlos a la contingencia del Covid-19. Además anunció que para agradecerle personalmente este gesto de ayuda y como testimonio de la entrada en vigor del T-MEC, le planteó a su homólogo la posibilidad de reunirse entre junio o julio.

En una serie de mensajes difundidos en su cuenta de Twitter, el titular del Ejecutivo federal, indicó que además de que México podrá obtener los mil ventiladores y equipo médico, el mandatario estadounidense le garantizó que México podrá adquirir más de estos insumos debido a que no existen restricciones para la compra de este equipo médico en Estados Unidos.

"Me llamó el presidente Donald Trump para responder a la solicitud que le hicimos sobre la adquisición de ventiladores y equipo médico de terapia intensiva. Me garantizó que a finales de este mes tendremos mil y podremos adquirir otros más porque nuestro país no tiene restricciones para las compras de equipo de Estados Unidos. Es un nuevo gesto de solidaridad con México".