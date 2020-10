"Tu mamá llegó por ti'', dijo rastreadora al encontrar el cuerpo de su hija

Días de sol, calor, lluvia y frío, todos eran iguales para Nora Lira que desde hace dos años se aferró a una pala para buscar debajo de la tierra a su hija Fernanda, hasta que la encontró.

El viernes 2 de octubre, la líder de las Rastreadoras de Ciudad Obregón junto con integrantes de ese colectivo, salió a búsqueda al municipio vecino de Bácum, el cual queda a sólo 20 minutos de Cajeme.

Cerca del basurero clandestino

En un predio cercano al poblado de Bataconcica, a pocos metros de un basurero clandestino tuvieron búsqueda positiva. Desde que se empezó a descubrir el cuerpo, reconoció una a una las prendas de su hija desaparecida el 2 de octubre del 2018.

La última vez que vieron a Fernanda

Fernanda Sañudo Lira de 17 años de edad salió de su casa, con dirección a visitar a una amiga y ya no volvió. Desde ese día le prometió que la iba a encontrar.

"Tu mamá llegó por ti, ya nos vamos", dijo la mujer llorando con sentimientos al encontrar a su "ángel" como le dice.

"No quiero ponerla más en tierra, ella duró años en ella, mi hija no era mala, no se metía con nadie y venir a terminar aquí", externó llorando, cuando sacaba tierra sobre su cuerpo. Aún espera de los resultados de ADN de la Fiscalía General del Estado de Sonora (FGE), pero su corazón de madre le dice que es su hija.