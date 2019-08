“Tu no puedes comprar…”, dice AMLO con Calle 13 y le responden

CIUDAD DE MÉXICO.- La noche de este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador compartió en sus redes sociales un vídeo y una fotografía donde parafrasea la canción “Latinoamérica” de Calle 13, la cual empleó para referirse a la “belleza de nuestro país” y lo que “tú no puedes comprar”, refiriéndose a la naturaleza.

El mensaje cobró viralidad y fueron varios los que enlistaron otras cosas que el presidente no puede comprar, a manera de reclamo por sus decisiones. Hubo también quienes lo felicitaron.

López Obrador dijo que viajará a ras de tierra por todo el país y presumió la belleza de la Laguna de Huapango, ubicada en el Estado de México. El mandatario hizo un alto en su trayecto de regreso a la Cuidad de México, luego de visitar unidades médicas rurales del IMSS en Xicotepec, Puebla, y Metepec, Hidalgo.

“Trabajando y disfrutando de las bellezas naturales si no nos las quitaron antes muchos menos ahora”, dijo el mandatario en el vÍdeo.

El presidente se despidió diciendo que dicho lugar es propiedad de la nación de los mexicanos: “no nos pueden quitar, como dice la canción de Calle 13… “el sol, el aire, el agua, la naturaleza, no van a poder con eso”.

Trabajando y disfrutando de las bellezas naturales de nuestro gran país.



Parafraseando a Calle 13:



Tú no puedes comprar el viento

Tú no puedes comprar el sol

Tú no puedes comprar la lluvia

Tú no puedes comprar el calor

Tú no puedes comprar las nubes pic.twitter.com/r6HliZ7WzQ — Andrés Manuel (@lopezobrador_) August 3, 2019

Por su parte, en redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram hubo comentarios diversos. En algunos de ellos se enlistaron otras acciones que consideran que el presidente no debe hacer como “imponer el tren maya” o ignorar las consultas indígenas pendientes. “No rima, pero indigna”, escribió el abogado yucateco Carlos Escoffié.

Tú no puedes comprar medicinas

Tú no puedes cerrar aeropuertos

Tú no puedes contar más muertos

Tú no puedes refinar gasolinas

Sólo puedes ir a las cantinas

Y no parar de tragar golosinas

Tú no puedes mentirle a los diarios

Tú no puedes comprar estadios!

O a enfrentar comisarios! — Sir Mamado Nervo – anti chairos y solovinos (@ChairosY) August 3, 2019

Tú no puedes imponer el #TrenMaya,

Tú no puedes imponer el transísmico,

Tú no puedes de decidir por los pueblos el artículo 2,

Tú no puedes ignorar las consultas indígenas pendientes…



No rima, pero indigna.



Por más que escuche esa canción, su sexenio dice lo contrario… — Carlos Escoffié (@kalycho) August 3, 2019

Además confirmó que fue controlada la fuga clandestina de gas en Nextlalpan, en el Estado de México. “Afortunadamente ya se controló la fuga de gas, se tuvo que desalojar por precaución a mucha gente, pero ya volvió la normalidad” a ese lugar, agregó.





Otra de Calle 13

El mes pasado, el presidente López Obrador mencionó que el gobierno federal cesó a un pequeño grupo de conductores de pipas de la SEDENA, que trabajaban en el Plan DNIII para trasladar combustible por “actos de indisciplina”, ante este hecho citó nuevamente a Calle 13: “La información que tengo es que no se portaron bien. Es así, no se han portado bien, y es todos a portarnos mal o todos a portarnos bien, hay una canción de Calle 13… Pues por actos de indisciplina, no llegaban a tiempo, no cumplían, faltaban y otras cosas, no todos hablo de un grupo”, expresó.