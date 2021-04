Turista sufre quemaduras por una bebida flameada en un bar de Cancún (vídeo)

A través de redes sociales, la joven Marissa Daniel compartió el accidente que sufrió mientras estaba en un bar de Cancún del cual resultó con quemaduras en su rostro y parte del brazo.

Marisa, originaria de Estados Unidos, relató que disfrutaba junto a sus amigos su último día de vacaciones en México por lo que el pasado 4 de abril decidieron acudir al bar identificado como "Las de Guanatos".

Se sale de control

En un video, que la turista publicó en su cuenta personal de Facebook, se aprecia el momento cuando llegan los meseros para servir una bebida flameada a una de las jóvenes con las que se encontraba en la mesa.

Sin embargo todo se salió de control pues a pesar de que ya tenía fuego la bandeja, el mesero continuó vertiendo el licor al vaso hasta que se generó una llama que alcanzó el rostro de Marissa.

Quemaduras de segundo grado

En el testimonio de la joven de 26 años, relató que no recibió ayuda por parte del personal del bar: "El personal de aquí reaccionó extremadamente mal a la situación. No me ofrecieron ayuda ni ayuda; simplemente me miraron sin palabras."

Además compartió las fotografías de sus quemaduras las cuales fueron de segundo grado. También aseguró que buscará proceder legalmente en contra del establecimiento.

Solicita apoyo

En su perfil también compartió una página en donde solicita apoyo económico ya que no tiene empleo ni la prestación de cobertura médica.