Tv Azteca y Salinas Pliego, acusados de campaña pro clases presenciales

MÉXICO.- Ricardo Salinas Pliego es un empresario peculiar y se distingue de sus compañeros mexicanos que aparecen en la lista de multimillonarios de Forbes, donde ocupa el segundo sitio nacional con una fortuna estimada en 11 mil 300 millones de dólares, sólo por detrás de Carlos Slim. Tv Azteca, la televisora que dirige, se encuentra actualmente en el ojo del huracán luego de que los usuarios descubrieron varios reportajes en los que fomentan el regreso a clases presenciales.

¿Qué dice Tv Azteca sobre el regreso a clases?

Tv Azteca está transmitiendo diversos reportajes en los que muestran la realidad de la educación en otros países, en los que los niños ya están de vuelta en las aulas. En México, debido a la contingencia causada por el Covid, todavía se mantienen las lecciones por televisión a través del programa Aprende en Casa II.

Reportaje 1: Los niños sí pueden regresar a las clases

El 22 de octubre, durante el noticiero de Javier Alatorre, emitieron un reportaje en el que mencionan que los niños sí pueden volver a las aulas siguiendo los debidos protocolos sanitarios.

Reportaje 2: El regreso a clases en Colombia

La televisora emitió un reportaje el 23 de octubre pasado en el que mostraron que en Colombia ya se reanudaron las clases. Sin embargo, lo que llamó la atención de los internautas es la manera en la que editorializan la información, es decir, emiten su juicio de información a través de la información.

"En México, las decisiones burocráticas de la Secretaría de Salud, en especial del Subsecretario Hugo López-Gatell, han mantenido a los niños y a los jóvenes encerrados y aislados en sus casas desde marzo, a pesar de que muchísimas actividades ya se han reanudado con la reapertura de cines, restaurantes, museos y hasta parques".

Reportaje 3:

En #Colombia, aplicaron todas las medidas sanitarias para que los estudiantes regresen a clases de manera presencial.



Tu Mundo #EnTiempoReal con @SarahiUribeG | https://t.co/sxuOme5wym pic.twitter.com/8vKZCFpkNb — adn40 (@adn40) October 26, 2020

Posteriormente, el 26 de octubre, la televisora emitió de nuevo el vídeo del 23 de octubre en la señal de ADN 40, en el que los internautas comentaron que Tv Azteca está implementando una campaña para pedir que los niños regresen a la escuela ante indicios de un posible rebrote en varios estados.

Algunos Estados del país tienen indicios de un posible rebrote y TV Azteca trae una campañita desde hace varios días pidiendo que los niños regresen a clases.

Hasta donde llega la mano de Salinas Pliego, qué horror. pic.twitter.com/KT3BOSNiH9 — Aly Rom Uri (@LIbizajon) October 24, 2020

Una postura anti López-Gatell

Una de las polémicas de mayor revuelo durante esta pandemia fue cuando Javier Alatorre, periodista y presentador de dicha televisora, dijo públicamente que no se le puede creer al subsecretario de salud, Hugo López-Gatell.

Como todas las noches, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell encabezó la conferencia sobre el #Covid_19 en México. Pero sus cifras y sus conferencias ya se volvieron irrelevantes. Es más, se lo decimos con todas sus palabras, ya no le haga caso a Hugo López-Gatell. pic.twitter.com/09Zjcyw4Gu — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 18, 2020

Acuerdo millonario por transmitir las clases

La televisora obtendrá ganancias millonarias por transmitir las clases, pues la SEP pagó 45 millones de pesos a TV Azteca, Televisa, Imagen Televisión y Grupo Multimedios.

El Covid-19 fue como una gripa, declara Salinas Pliego

A seis días de anunciar que dio positivo a Covid-19, el empresario Ricardo Salinas Pliego comentó que en su experiencia la enfermedad fue como una gripa.

"Me siento muy bien, en mi experiencia el Covid-19 fue como una gripa, mis síntomas fueron dolor de cuerpo por dos días y algo de dolor de cabeza", compartió Salina Pliego en su cuenta de Twitter. Agregó que se siente "como si nada hubiera pasado, listo para seguir trabajando y jugando golf". El pasado 14 de octubre, Salinas Pliego tuiteó que había dado positivo a Covid-19 y trabajaría desde casa.

#FelizViernesATodos, me siento muy bien, en mi experiencia el COVID fue como una gripa, mis síntomas fueron dolor de cuerpo por 2 días y algo de dolor de cabeza. Ya me siento como si nada hubiera pasado, listo para seguir trabajando y jugando Golf 🏌️😌 — Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) October 23, 2020

300 mil pesos en tratamiento

El empresario Ricardo Salinas Pliego comentó que gastó mil 300 pesos en medicamentos para atenderse de Covid. A través de su cuenta de Twitter, señaló que le han preguntado mucho sobre el tratamiento que utilizó para el coronavirus, pero comentó que la receta no la compartirá. Salinas Pliego señaló que no fue a ningún hospital.

Las opiniones polémicas de Salinas Pliego

En general, sus puntos de vista han generado opiniones de especialistas, empresarios y funcionarios, así como del público en general.

Reactivación económica

Salinas Pliego se destacó por ser el empresario que fomentaba el trabajo presencial durante el confinamiento por Covid-19 y no estaba de acuerdo con el programa de distanciamiento social que se aplicó.

Señaló que el cambio es la única constante en la vida: "quienes nos adaptamos más rápido y mejor al entorno cambiante somos los que sobrevivimos y salimos adelante".

Pensiones Salinas

Pliego volvió a causar polémica al aseverar que las pensiones no son gratuitas, pues resultan del "beneficio justo que cosechas hoy como resultado de décadas de esfuerzo".

"Tu ahorro no es trivial, es el sacrificio que has hecho en el consumo diario de tu familia para poder lograr un futuro seguro mediante una pensión suficiente. Sin tu ahorro, no tienes pensión. Y sin réditos adecuados, tu pensión no alcanza", destacó en su columna de opinión.

Riqueza

Uno de los tópicos controversiales sobre el que escribió fue sobre la riqueza de las naciones. Salinas Pliego retomó un mensaje de Antonella Marty, directora del Centro para América Latina de Atlas Network. Coincidió con Marty y reprodujo su comentario: "Decir que el pobre es pobre porque el rico es rico, es como decir que el enfermo está enfermo porque el sano está sano. Son dos cosas que no tienen nada que ver. La riqueza no es un juego de suma cero".

.- Con información de El Universal y Yahoo Noticias.