Un superhéroe más; maestro se disfraza de Spiderman para dar clases

Su amor por la docencia lo impulsó a convertirse en un superhéroe pero de la educación.

TIJUANA.— Un maestro de Tijuana, Baja California, se unió a la lista de profesores que encontraron una forma original de dar sus clases.

Esta es la historia del maestro Yahir, quien se disfraza de Spiderman para que sus alumnos se sientan motivados a continuar con sus estudios.

Encontró la mejor manera de atacar el aburrimiento

El profesor de Tijuana, comentó en redes sociales que ninguna pandemia iba a arruinar su amor por la docencia y sus niños, que al parecer son de primaria.

Yahir también aseguró que el que se aburre dando clases es porque quiere, ya que siempre hay formas de hacer más llevadera esta difícil situación.

En un vídeo que circula en redes sociales, es posible escuchar cómo el maestro superhéroe enseña las tablas de multiplicar y responde las dudas de sus pequeños alumnos.

Asimismo, el personaje que ha encarnado el maestro ha servido para que los niños se interesen por aprender las lecciones impartidas por el docente:

"¿Listos? ¿Quieren ver mi identidad o no? Solamente el niño que me diga cuántos es 2 por 8. […] Segunda pregunta: ¿Cuánto es 7 por 3? […] Un niño más y se revela mi identidad: el niño que me diga cuál es un sustantivo común y uno propio”, dice Yahir tras la máscara de El Sorprendente Hombre Araña.

El maestro que se ha hecho viral, decidió compartir en sus redes sociales algunas fotos de su "transformación" en superhéroe; aprovechó esa publicación para mencionar una famosa frase de la película que coincide con su labor como docente.

"Un gran poder conlleva una gran responsabilidad": Tío Ben.

Un gran poder conlleva una gran responsabilidad 🕷🕸 Publicado por Yahir Nueve en Miércoles, 9 de septiembre de 2020

