Una guerra perdida

Si las autoridades no cambian el enfoque sobre el narcotráfico para verlo como un problema de salud más que de seguridad, la batalla está destinada al fracaso, advierte un experto

México está perdiendo la batalla contra el narcotráfico. La guerra contra los cárteles de droga ha sido un fracaso y no se ve que pueda existir una solución si no se cambia el enfoque con que se está enfrentando el problema, afirma el periodista y director de cine Miguel Ángel Vega.

“Los gobiernos de México y EE.UU. se equivocan en la estrategia y la guerra contra el narco está destinada a perderse”, asegura quien ejerce su oficio en las zonas más peligrosas del país.

Como publicamos, Vega es autor de “El Fixer”, libro en el que narra en primera persona los peligros que afrontan los periodistas que deben relacionarse con jefes de cárteles, sicarios, policías y militares para que reporteros extranjeros puedan hacer sus reportajes.

“En primer lugar, el narcotráfico es un problema de salud pública, no de seguridad”, dice contundente. “Mientras siga aumentando el número de adictos en Estados Unidos habrá cada vez más gente dispuesta a venderles la droga”.

Un kilo de cocaína en la zona de producción en Perú, Bolivia o Colombia cuesta 1,000 dólares. Puesto en Nueva York, ese mismo kilo en su estado puro se cotiza en 45,000 dólares. Y cortada la droga, en el mercado negro alcanza 96,000 dólares.

“El margen de ganancia es impresionante. Por eso creo que mientras los dos gobiernos no entiendan que es un problema de salud pública y actúen en consecuencia, las cosas seguirán empeorando. Es como tratar de detener una hemorragia poniendo un parche tras otro sin atender realmente la herida”.

A juicio del periodista sinaloense, la causa de fondo del fenómeno de tráfico de drogas no es la ineficiencia ni la negligencia, ni siquiera la corrupción… es la demanda. Y no podrá ser derrotado si las autoridades no se deciden a replantear sus estrategias y las redirigen para atender el problema de salud pública provocado por las adicciones a las drogas ilegales.

Oficio peligroso

Y en esta guerra, la prensa es la que está perdiendo la batalla. Del año 2000 a la fecha, 141 periodistas han sido asesinados en el país —130 hombres y 11 mujeres— en relación con su labor, documenta la organización Artículo 19. De ese total, 43 han sido victimados en lo que va de este sexenio, según datos del propio gobierno.

Y no se trata solamente de la delincuencia organizada: cerca de la mitad de las agresiones contra la prensa las cometen funcionarios públicos de todos los niveles de gobierno. “La política cada vez está más coludida con el narco”, agrega Artículo 19.

Que narcotráfico y política van de la mano es un secreto a voces, apunta Vega. Todos los mexicanos hemos leído o escuchado de este vínculo estrecho, que incluso está documentado, ya que EE.UU. ha extraditado a ex funcionarios públicos, destaca.

Desafortunadamente, los periodistas que investigan estos hechos son atacados y —en el mejor de los casos— tienen que huir del país para salvar la vida, dice Vega y señala el caso de Anabel Hernández, quien tras la publicación de su libro “Los señores del narco”, en el que detalla la complicidad del crimen organizado y las autoridades —desde el gobierno hasta la policía, el ejército e incluso la comunidad empresarial— recibió numerosas amenazas de muerte que la obligaron a huir de México.

Recuerda también el asesinato de Javier Valdez, su compañero en “Ríodoce”, acribillado en 2017 en Culiacán. Según la FGR, el capo Dámaso López Serrano, el “Mini Lic”, ordenó el crimen, molesto por el seguimiento puntual que Valdez dio durante meses a la disputa por el liderazgo del cártel de Sinaloa que sostuvieron hijos del “Chapo” Guzmán contra López Núñez y su hijo.

Pero el “Mini Lic”, asegura Vega, no decidió solo. Estaba coludido con funcionarios públicos y jefes policiales, porque en esta cadena imposible de romper no pueden estar desconectados unos de otros. “Este pacto es innegable, triste, frustrante. Y los periodistas tenemos la obligación de contarlo, pero cuando alguien empieza a revelar las relaciones, el funcionario implicado, a través de un grupo criminal, puede decidir su muerte”.

Estado fallido

Más que enfrascarse en la polémica sobre si México es o no un Estado fallido en el tema del narcotráfico, Vega reitera que el enfoque ha representado un fracaso rotundo en un tema fundamental y sensible para el país.

Así ha sido desde el principio: en el sexenio de Calderón, 110 capos fueron catalogados como ‘objetivos prioritarios’: el 99% de ellos fueron abatidos o están en la cárcel, pero el problema no ha disminuido, dice.

Y sobre el planteamiento de “abrazos, no balazos”, dice que en realidad el gobierno obradorista ha preferido voltear hacia otro lado, practicando una especie de asombroso “laissez faire” (dejar hacer, dejar pasar): que los narcotraficantes hagan lo que quieran.

En más de 10 años de combate, el gobierno ha echado mano de todas las herramientas a su alcance —legales y no tanto—, pero el problema escala a niveles cada vez más graves, señala. Y quien termina pagando las consecuencias es el ciudadano común, que queda atrapado en el fuego cruzado o afectado por las medidas que implementa Hacienda o por el nivel de corrupción que existe en las corporaciones policíacas.

“Y esto no es solamente lo que piensa un periodista que tiene un libro sobre el narco, es la opinión general. El narcotráfico es un cáncer que ha hecho metástasis y se ha extendido por muchas zonas del país”, concluye.— DY.