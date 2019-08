Peralta dice que la inseguridad es difícil de resolver

CIUDAD DE MÉXICO (Notimex y El Universal).— Después del ataque a un bar de Coatzacoalcos, Veracruz, políticos y famosos se pronunciaron por el crimen que dejó 28 fallecidos.

El subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, aseguró que la violencia y la inseguridad fueron heredadas de las anteriores administraciones “por no intervenir en temas que han ocasionado esa ruptura del tejido social”.

“Hoy se están haciendo las cosas distintas, en ocho meses de gobierno no solamente no es posible resolver una herencia maldita como es la inseguridad, todos la sufrimos como ciudadanos, sin embargo, hoy más que nunca se están atendiendo a los jóvenes, se están atendiendo todas las formas donde exista la posibilidad de desarrollar a las comunidades y todos deseamos que no vuelvan a ocurrir estos hechos”, indicó.

Agregó que sobre el ataque en Veracruz es un tema que le corresponde resolver a la entidad jarocha, sino que se cumpla en el Estado de derecho no solo en la entidad, sino en todo el país, pues es parte de la filosofía de la Cuarta Transformación luchar contra la corrupción y la impunidad.

Por su parte, el exgobernador de Veracruz Javier Duarte, preso en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, se solidarizó en Twitter con los familiares de las víctimas del ataque al bar “Caballo Blanco”.

A través de terceras personas —según comentó una publicación—, el exmandatario señaló que era tiempo de dejar a un lado los pleitos políticos, por lo que los internautas lo tacharon de “cínico” y “sinvergüenza”, entre otros calificativos.

En un segundo tuit del exgobernador en su cuenta verificada, se anotó: “Se refrenda que ante la imposibilidad de @Javier_Duarte de poder hacer uso de su cuenta de Twitter, él se comunica vía telefónica con terceros, quienes enviamos sus mensajes”.

Por su parte, la actriz Salma Hayek mostró su preocupación por el ataque en Coatzacoalcos, y exigió justicia para Veracruz a través de su cuenta de Instagram.

“Me da mucha tristeza que en mi Coatzacoalcos, donde crecí con la libertad que da una comunidad unida y sin violencia, anoche murieron por lo menos 25 personas en un atentado a un bar. Desgraciadamente esta es una de las innumerables desgracias que pasan a diario en México”, compartió.

Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) condenó la masacre en Coatzacoalcos y demandó verdadera coordinación interinstitucional para conocer la verdad y sancionar a los responsables.

En un comunicado, la CNDH expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas y pidió a las autoridades la atención inmediata en lo que corresponde a la identificación de los cuerpos, así como todos los apoyos de servicios especializados para la contención emocional de los deudos.