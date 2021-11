Una reforma “adversa”, exfuncionario advierte sobre reforma eléctrica

La aprobación de la reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador será el error más grande de todo el sexenio, por los efectos adversos que tendrá a corto, mediano y largo plazos, manifestó ayer el exsecretario de Hacienda Carlos Urzúa.

El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, también expresó, en su cuenta de Twitter, algunas preocupaciones de su país sobre la reforma y señaló que “nos comprometimos a continuar nuestro diálogo sobre estos temas críticos”.

En Mérida, el presidente de la Coparmex, Fernando Ponce Díaz, informó que el Consejo Coordinador Empresarial pedirá a los diputados federales de Yucatán, de todos los partidos, que voten contra la reforma eléctrica del Presidente.

El dirigente del sector privado también pronosticó “lo peor para los yucatecos” si se aprueba la iniciativa.

En un encuentro privado con la bancada de Movimiento Ciudadano, el exsecretario advirtió que el gobierno está subestimando lo que puede pasar con el rechazo a las energías limpias.

“No solo tendrá un fuerte impacto ambiental , también ocasionará un largo y costoso proceso legal por las indemnizaciones que se tendrán que cubrir, y todo por defender a una paraestatal que no tiene ni los recursos ni la eficiencia para asegurar el suministro eléctrico en todo el país ”, puntualizó.

“Desgraciadamente la inversión privada no es la que deberíamos tener, y esto va a detener aún más esta inversión que tanto necesitamos, yo espero que no se concrete. Tengo muchas esperanzas de que no se va a concretar, y si se concreta creo que el propio gobierno está consciente que se pasó y que va a haber una serie de reclamos de la propia reforma”, declaró a los legisladores de MC, de acuerdo a un audio de “El Universal”.