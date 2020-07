UNAM no regresará a clases presenciales después de vacaciones

Debido a que el semáforo sanitario se encuentra en fase naranja, la universidad no permitirá la realización de actividades

MÉXICO.— La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que, dado que el semáforo sanitario se encuentra en fase naranja en la Zona Metropolitana del Valle de México, y en otras regiones en rojo y naranja, la Universidad no regresará a actividades presenciales a la conclusión del periodo vacacional.

Además señaló que las modificaciones al calendario escolar aprobadas por la Comisión de Trabajo Académico del Consejo Universitario para iniciar el ciclo escolar siguiente el 21 de septiembre se mantendrán, siempre y cuando en dicha fecha el semáforo sanitario en la región correspondiente se encuentre en verde.

De no ser así, el inicio de actividades escolares será pospuesto y recalendarizado previa aprobación por las instancias colegiadas correspondientes.

-No mijo mejor ni compres cuadernos que no vas a regresar este semestre

-Que ya te vas a titular? Con permiso de quien o que? Te me aguantas papi

-Mitad de año, mitad de cuarentena



