Unidad de Inteligencia no investiga a Peña ni Calderón

“Solo se juzgará a expresidentes si lo decide el pueblo”

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).— El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no investiga las cuentas bancarias de los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, debido que no existe ninguna solicitud por parte de la Fiscalía General de la República (FGR).

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal señaló que serán las investigaciones las que determinen en qué grado tiene responsabilidad Felipe Calderón en el caso de Genaro García Luna, y Enrique Peña Nieto en el tema de los presuntos actos de corrupción de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex.

“Fue el colmo que el secretario de Seguridad Pública del gobierno federal se haya involucrado y haya transado con uno de los grupos delictivos toda esta red que se creó ¿Qué tanto son responsables los expresidentes? Pues eso va a salir de las investigaciones”, dijo.

¿La UIF investiga las cuentas del expresidente?, se le preguntó: “No, no, porque la UIF investiga a partir de que hay una solicitud de la Fiscalía, y en este caso no existe ninguna (…) Vamos a esperar a que la Fiscalía dé a conocer la investigación sobre los dos casos y no va haber impunidad”.

En Palacio Nacional, el mandatario señaló que si se quiere juzgar a los expresidentes será la población que decida por medio de una consulta ciudadana.

“Si se reúnen firmas y la mayoría, y se consigue el número de firmas que requiere la Constitución para llevar a cabo una consulta, se celebra la consulta y es lo que decida el pueblo. Yo soy de la idea de que solo así se pueda juzgar a los expresidentes”.