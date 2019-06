Uniforme neutro no influirá en orientación sexual: profesores

MÉRIDA.—Luego de que se anunció que en la Ciudad de México entrará en vigor el uniforme neutro en el siguiente curso escolar, autoridades educativas y académicas de la UADY, señalaron que este cambio no debe mermar el rendimiento académico ni tampoco influir en los procesos de aprendizaje de los menores.

“En cuestiones de procesos de desarrollo, género y orientación sexual estamos muy desinformados. La sociedad debe entender que el vestir a un menor de cierta manera no va a influir en sus decisiones ni en su desarrollo educativo. Se está tergiversando una medida que responde a equidad de género y no a orientación sexual”, aseguró Teresita Castillo León, profesora de la Facultad de Psicología de la UADY.

Generó opiniones negativas

Informó que el anuncio de la aplicación del “Uniforme Neutro” en las escuelas de educación básica de la CDMX ha generado una opinión negativa debido a la falta de información entre los ciudadanos.

La doctora y académica explicó que “esto no es arbitrario, no se está obligando a nada y no va a afectar psicológicamente -en concreto- a los niños.

Los procesos de desarrollo se dan desde edades tempranas y la forma de vestir nunca ha influido en las decisiones de las personas”, declaró.

Afirmó que es necesario verlo como una política pública que fomentará una educación sin prejuicios.

Dejar de lado prejuicios

Castillo León sostuvo que es sumamente importante una tarea de información y educación adecuada, no sólo con los estudiantes, sino con padres de familia y profesores.

Agregó que debe dejarse de lado prejuicios sin poner en duda la sexualidad o capacidad de los menores y así prevenir conductas de violencia.

“El problema es que lo están viendo como una imposición y no es así, es una opción el que un niño quiera usar falda o una estudiante prefiera ir con un pantalón.

No resuelve problemas: padres

“La igualdad no se garantiza al permitir que niños y niñas de escuelas vistan falda o pantalón de manera indistinta, y sí garantizando que ambos sexos tengan las mismas oportunidades de estudiar, desarrollarse, jugar y practicar deporte, afirmó la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF).

“Temas irrelevantes”

Por ello, la organización pidió al secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, y a la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, que dejen de centrarse en “temas irrelevantes” como el uniforme neutro y establezcan verdaderas mejoras.

El presidente de la UNPF, Leonardo García Camarena, enfatizó que la medida que anunció el gobierno capitalino “no resuelve ninguno de los problemas reales que tienen los menores para garantizar sus derechos y oportunidades”.