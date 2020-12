Universidad de Veracruz expulsa a joven por difundir fotos de compañera

La Universidad Veracruzana confirmó a través de un comunicado la expulsión definitiva de Kevin “N”, el joven acusado de difundir las fotografías íntimas de una compañera a través de redes sociales.

Inicialmente, la máxima casa de estudios en Veracruz había anunciado la suspensión de seis meses del estudiante de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Ante esto, la comunidad estudiantil anunció un paro de labores y exigió a la Universidad la expulsión del agresor, toda vez que había ejercido violencia psicológica en contra de su víctima.

Universidad concluye expulsar a Kevin "N"

De acuerdo con el escrito presentado por la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación (Facico) de la Universidad Veracruzana (UV) a su comunidad universitaria, una “Junta Académica constituida por un Tribunal de Honor y Justicia, dictaminó expulsar de la entidad académica al responsable”.

Imagen del comunicado emitido por la Universidad Veracruzana. Foto de Internet

Informó, además, que se mantendrá “un protocolo comprometido con el respeto y apoyo a la equidad de género que se ha aplicado y se seguirá aplicando puntualmente”.

Estudiantes terminan el paro de labores

Tras el comunicado, la comunidad estudiantil emitió el propio levantando el paro que había establecido en solidaridad con la compañera afectada. El paro duró al menos diez días y convocó a diversas manifestaciones que convocaron a un centenar de estudiantes.

Aspectos de los estudiantes universitarios de Veracruz durante las manifestaciones que llevaron al cabo en solidaridad de una compañera. Foto de Testigo Púrpura

No obstante, en su escrito los estudiantes señalaron que estarán “pendientes y vigilantes de que los demás puntos del pliego petitorio (presentado a la rectoría) tengan debido seguimiento (…) En Facico no se tolerarán y no se silenciarán más agresiones de ningún tipo”.- Con información de Imagen de Veracruz y La Silla Rota.