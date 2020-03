Universitarias en paro

En la UNAM se rebelan contra acoso y violencia

CIUDAD DE MÉXICO (AP).— Las rejas que rodean la facultad de Ciencias Políticas y Sociales están cubiertas parcialmente con varias pancartas y dejan entrever pintas que adelantan algo de lo que ocurre adentro: “Paro separatista”, “Feministas antifascistas”.

Todas las puertas están cerradas, algunas bloqueadas con sillas, salvo una que tiene una cadena sin candado. No obstante, los miles que estudian o trabajan aquí saben que no pueden pasar porque la facultad —un complejo de una docena de edificios— está tomada por mujeres.

Desde octubre, las estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) han ocupado por la fuerza y de forma no coordinada varias escuelas y facultades para exigir seguridad y mayores castigos a los agresores de mujeres. Son, también, la cara más radical de miles de feministas que participan en marchas y protestas en distintos puntos del país para mostrar su hartazgo por los feminicidios y la falta de resultados al investigarlos o simplemente para prevenir la violencia de género.

Diez escuelas de la mayor universidad pública de México siguen tomadas —algunas de forma intermitente— y aunque han esquivado la presencia de los medios, de quienes dicen desconfiar, las estudiantes de Políticas autorizaron esta semana a The Associated Press a pasar 24 horas con ellas. Dos condiciones: no dar detalles de cuántas mujeres están y preservar la identidad de quienes así lo solicitaran.

Al amanecer el frío se mete en los huesos. Las chicas de guardia se desperezan entre las cobijas, algunas tumbadas en unos sofás sacados de las oficinas y colocados junto a la pluma del estacionamiento, el único acceso a las instalaciones y donde hay estudiantes día y noche.

Un puñado de palos y barras metálicas descansan junto a la caseta de vigilancia.

La única presencia oficial son un par de patrullas de la universidad por la noche, pero las autoridades académicas no han hecho amagos por recuperar la instalaciones para evitar tensiones.

Las estudiantes ya no se asustan por las alarmas que suenan inesperadamente de madrugada en los edificios cercanos y que, dicen, son premeditadas para intentar intimidarlas.

Calientan agua en un hornillo sobre una mesa metálica donde se acumula la comida donada por amigos, profesoras o comerciantes que las apoyan.

Las jóvenes se relevan de acuerdo a las necesidades personales (el trabajo, la familia). Ninguna sabe cuánto tiempo estarán ahí.

Urgencias logísticas

En un pizarrón están las urgencias logísticas —queso, jamón, cigarros— y el recordatorio de la reunión prevista para el mediodía con representantes de otras facultades.

Hay frases como “¿Planes de acción?” o “Revisión art. 98” en referencia al artículo del estatuto de la UNAM que las alumnas exigen modificar para que haya mayores castigos por el abuso y el acoso, un tema que genera problemas porque choca con los derechos laborales de trabajadores y profesores.

También hay propuestas, como hacer un “taller de mamás”, porque muchas de sus madres han sido víctimas de la violencia, pero muy pocas han hablado del tema con ellas.

Mentalidad

“Tenemos que empezar a crear caos para que las cosas se vayan moviendo”, explica Rebecca Gamero, una estudiante de Sociología de 20 años y 1.80 metros de estatura que participó en la toma de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM.

Momento violento

El momento que Rebecca Gamero recuerda más violento fue un enfrentamiento con alumnos de Ingeniería que se oponían a las feministas.

Una de las reglas

“Las morras (las alumnas) nos dijeron quemen todo, rompan todo”, dice y asegura que una de sus reglas es que son las mujeres de cada facultad las que marcan hasta dónde deben llegar las protestas en sus instalaciones”.

