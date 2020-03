“Usa su posición para su provecho electoral”, afirma AMLO sobre líder de Coparmex

CIUDAD DE MÉXICO.— El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió ayer a las críticas de Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, a quien describió como “politiquero” y “traficante de influencias”.

Durante su conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el mandatario dijo que el líder patronal ya parece un sector del Partido Acción Nacional (PAN), pues todos los días lanza ataques.

“Está bien que tenga aspiraciones, pero que no use su representación, porque además afecta a los empresarios, no ayuda en nada; el propósito es que actuemos con responsabilidad para salir adelante”, afirmó.

López Obrador agradeció la postura de aquellos empresarios que lo apoyan y aprovechó para volver a realizar un señalamiento sobre De Hoyos, a quien tildó de “traficante de influencias”, así como “politiquero disfrazado de empresario”, pues, dijo, utiliza su posición en la Coparmex “para su provecho electoral”.

“Quiero agradecerle mucho a los empresarios mexicanos por tener esta dimensión social y apoyar a los trabajadores. Si cada empresa es como una familia y los trabajadores ven a sus patrones como gente de buen corazón, gente humana, el trabajador se va a aplicar, va a haber más productividad. No necesitamos personas que sólo piensan en el lucro. En este momento es muy importante el apoyo de todos los empresarios”, advirtió.

