Vacuna contra el Covid-19 será universal y gratuita en México

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador encabeza el anuncio formal del acuerdo con AstraZeneca, la Universidad de Oxford y la Fundación Carlos Slim para la producción en México del proyecto de la vacuna en contra del coronavirus o Covid-19.

Te puede interesar: Anuncio formal de la producción de vacunas contra Covid-19 en México

López Obrador destacó que el acuerdo para la producción de la vacuna contra Covid-19, entre México y Argentina, significa tranquilidad y salud que ayudará mucho a terminar con la incertidumbre de la pandemia.

“Vamos a informar sobre la posibilidad de tener esta vacuna para enfrentar el Covid-19, es una muy buena noticia para el pueblo de México, se les va a dar a conocer que ya existe este proyecto para tener la vacuna contra el Covid, contra la pandemia, lo que significa tranquilidad y salud", dijo.

“Es realmente algo excepcional que nos va a ayudar mucho a que se mantengan la esperanza a que se acabe la incertidumbre y tenga la posibilidad de una vida sana”, añadió el presidente López Obrador en su conferencia de prensa.

En Palacio Nacional acompañado por el Canciller Marcelo Ebrard, el empresario Carlos Slim Domit, Silvia Varela, de AstraZeneca México, y el secretario de Salud, Jorge Alcocer, el titular del Ejecutivo destacó el apoyo de la Fundación Carlos Slim.

Así como “por el laboratorio (AstraZeneca) y la Universidad de Oxford que han confiado en México, es la suma de voluntades, es la investigación que se llevó a cabo, que está en proceso de una empresa especializada con un centro de investigación serio, la Fundación Slim, y en caso de América Latina los gobiernos de Argentina y México”.

El presidente López Obrador aseguró que el secretario de Relaciones exteriores que estuvo muy pendiente del desarrollo de todas las gestiones que se están haciendo para tener esta vacuna, con el respaldo médico y científico del secretario de Salud, Jorge Alcocer y del subsecretario Hugo López-Gatell.

Vacuna en México ya en fase 3

Marcelo Ebarard Casaubon, secretario de Relaciones Exteriores (SRE), informó que la producción de la vacuna desarrollada por AstraZeneca para hacer frente al Covid-19 - y la cual será producida por México y Argentina- es la más avanzada en el mundo, y que se buscará producir entre 150 y 250 millones de dosis.

Sera gratis

En conferencia de prensa que encabeza el presidente López Obrador, el canciller aseguró que no se busca el lucro, sino que la población latinoamericana tenga acceso a esta vacuna, la cual se se encuentra en fase 3 y se espera que en noviembre presente los resultados finales.

"Es un acuerdo de producción en México de la vacuna que voy por hoy por hoy se considera la más avanzada en el mundo de acuerdo a estudios clínicos de los que se dispone. Es una vacuna que está en fase tres y se estima que para el mes de noviembre presentarán los resultados de esa fase tres. la uno y dos con resultados muy positivos".

En Palacio Nacional, el secretario informó que México está participando en todos los esfuerzos multilaterales para producir una cura ante la pandemia y señaló que en noviembre se presentarán ante la Copfepris los resultados finales de esta vacuna, por lo que en caso de autorización, se estaría en condiciones para producir entre 150 y 250 millones de vacunas.

“En vez de que la vacuna llegase en un año, se adelante seis siete meses, y esa diferencia es todo, para la economía, para la salud, para todo”, afirmó.

Detalló que en la producción de esta vacuna estará también participando un laboratorio en Argentina y en México, donde se hará el terminado y desde donde se distribuirá a América Latina.

"Participa un laboratorio en Argentina y en México, es decir la cadena de producción es latinoamericana, porque se va a producir en México y en Argentina. En México se hace el terminado. Muy importante, el propósito de AstraZeneca, de la Fundación Slim, no es el lucro, sino que América Latina tenga acceso a la vacuna", dijo.

Acceso universal y gratuito a la vacuna

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, explicó durante la conferencia de prensa que es voluntad del gobierno de México que la vacuna sea universal y gratuita.

El presidente Andrés Manuel López Obrador garantizó que la futura vacuna contra el Covid-19 –que se producirá en México- será gratuita, de carácter universal para todos los mexicanos y los más pobres no se van a quedarán al final.

“En otros países pueden decidir cobrar o seleccionar a quien se vacuna o quien no, nosotros para que no haya ninguna duda y para darle garantías a nuestro pueblo, todos los mexicanos van a tener acceso a la vacuna, no debe haber preocupación para la gente más pobre, tienen garantizada la vacuna no se van a quedar al final, ya sabemos que por el bien de todos primero los pobres… los adultos mayores, los médicos, las enfermeras”, dijo AMLO.

Respecto la vacuna rusa, Ebrard señaló que "solicitamos información, ellos están abiertos ( el gobierno ruso)", "no la descalificamos".

Argentina anuncia producción de vacuna con México

Este miércoles, en conferencia de prensa el presidente de Argentina, Alberto Fernández, anunció que su país, junto con México, producirá para Latinoamérica la vacuna contra el nuevo coronavirus desarrollada por el laboratorio AstraZeneca en colaboración con la universidad británica de Oxford.

Argentina producirá la sustancia activa de la vacuna. México, acotó, “será el encargado de envasar la vacuna y completar el proceso de producción de la misma”.

El mandatario argentino destacó que este paso permitirá a los países de Latinoamérica acceder a la vacuna a precios accesibles.

"Vamos a poder acceder entre seis y 12 meses antes de la vacuna. Es un inmenso desafío para la industria nacional", anticipó Fernández.

Según contó, la vacuna tendrá un costo de entre 3 y 4 dólares (unos 90 pesos mexicanos) y estará lista en el primer trimestre de 2021.