Una vacuna Covid aplicada a un menor quita dosis a un adulto en riesgo: López-Gatell

En redes sociales llamaron "miserable" al subsecretario de salud, Hugo López-Gatell.

MÉXICO.- El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que el vacunar a un menor de edad que recurre a un amparo significaría quitarle la dosis a una persona con mayor riesgo ante el Covid-19.

"Si consideramos a la edad no hay razón para saltarse. Desde luego nos parece completamente legítimo que cada familia, que cada persona quiera ser la primera en ser vacunada… pero no hay que perder de vista que por cada dosis que, por acción judicial, por estas sentencias de amparo, se desviara hacia un niño y niña cuyo riesgo es considerablemente menor, se le está quitando la oportunidad a una persona que tiene un riesgo mayor, por eso la salud pública piensa en las poblaciones, porque se piensa en la equidad", dijo en la conferencia mañanera.

"La SCJN desde febrero de 2019 estableció una tesis de jurisprudencia en donde formalmente reconoce el derecho de la protección de la salud en el sentido colectivo del sentido individual, y considera la importancia del derecho colectivo como precedente al derecho individual", explicó.

Durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, el funcionario de la Ssa expresó que los jueces en sus argumentos para soportar su sentencia existen elementos de confusión muy importantes de los aspectos técnicos de la salud.

"La vacunación contra el Covid no tiene como propósito la protección individual, sino la protección poblacional. Esto es difícil de entender, como un mecanismo que se aplica a una persona tiene un propósito colectivo, pero la gran mayoría de las acciones de salud pública son así… porque lo que se busca es el bien colectivo. Recordó que hasta hoy la OMS, la OPS y agencias de países europeos y de Estados Unidos mantienen la posición de que es importante llevar el orden de prevención de las personas de mayor edad hacia las personas de menor edad", expresó.

"Porque la evidencia científica es consistente de que el riesgo principal de tener Covid grave, hospitalización, intubación y muerte está en las personas de mayor edad. Hay una escala donde el riesgo va disminuyendo progresivamente para edades menores". El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que enviarán un informe al Poder Judicial donde se expliquen las características de las vacunas o lo que significa vacunar a menores para que los jueces tengan más elementos al momento de resolver sus amparos.

"No se limita el derecho que tienen los ciudadanos a ampararse y nosotros tenemos que cumplir, pero estamos percibiendo que los jueces no tienen todos los elementos para actuar".

Una vez más, @HLGatell no entiende que no entiende y esta declaración es, por decir lo menos, aberrante.

1. Demuestra que no hay un plan para los menores. Nunca lo hubo ni lo habrá.

2. Evidencia qué desde diciembre del 2020, no han cambiado ni un ápice su metodología.#hilo https://t.co/qSeYTXNJwx