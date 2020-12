La expriísta Vania Kelleher Hernández solicitó hoy al Instituto Electoral del Estado (IEEC) su pre registro como candidata independiente a la gubernatura estatal, pues "ya es hora de ir por esa posición para la que he trabajado siempre en favor de otros".

En punto de las 13:30 horas y en el último día marcado por la legislación electoral para solicitar su pre registro, la exsecretaria de Turismo, quien llegó acompañada de su esposo a las instalaciones del IEEC, externó su confianza en convertirse en la primera mujer en obtener la candidatura independiente y "seré la primera mujer en gobernar el Estado".

Al amparo del PRI, partido en el que militó 30 años, "pues era lo único que había", la licenciada Kelleher Hernández ha sido funcionaria partidista, diputada local y secretaria estatal.

Dijo que no fue necesario renunciar a ese partido, pues bastó con no reafiliarse y que no lo hizo, porque al igual que muchos campechanos, está harta de "más de lo mismo".

Además, precisó que el PRI está conformado por grupos que se cierran a nuevas propuestas y no escuchan a quienes han dedicado tantos años al trabajo partidista, y que en particular ella comenzó de puerta en puerta para apoyar.

Aunque no descartó la posibilidad de sumarse más adelante a otro proyecto, subrayó que decidió ir por la vía independiente "porque ahora las siglas, los colores e ideologías ya no existen y la población lo que quiere es ser escuchada".

De lograr la candidatura independiente para lo cual, entre otros requisitos, está la entrega de entre 18,000 y 20,000 firmas de apoyo, Vania Kelleher Hernández sería el segundo contendiente en ese formato y la primera mujer, ya que en el pasado proceso electoral el extinto Luis Antonio Che Cu consiguió su registro.