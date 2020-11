Ve ''dedazos'' en Morena

El verticalismo aflora de nuevo, dice Muñoz Ledo

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— El verticalismo aflora de nuevo en Morena. La cúpula del partido se reúne con diversos aspirantes a candidaturas, pero hay entidades en las que el dedazo ya es visible, asegura Porfirio Muñoz Ledo.

En entrevista, se dice extrañado de la guía ética que difundió el gobierno federal, toda vez que, menciona, Morena hace todo lo contrario a lo que ahí se señala, pues, dice, “ejemplo de corrupción y de podredumbre”.

¿Está involucrado en el proceso de selección de candidatos en el partido?, se le pregunta.

“Estoy trabajando fundamentalmente por Zoom, que es mi contacto. Varias organizaciones de base del partido se comunican conmigo y yo hablo con la gente, además de que un sector importante de la directiva, que está muy cerca de nuestras ideas, como la secretaria general, Citlalli Hernández, que es una mujer de la base, con una conciencia democrática más horizontal que vertical. También hay grupos de considerable peso, como el de Bertha Luján, presidenta del Consejo Nacional. Estoy hablando con líderes del partido, que aunque no piensen igual que nosotros, tienen preocupaciones por lo que se ve venir”, comenta.

“De nuevo aflora el verticalismo, claro, cubriendo las formas. Se está reuniendo la cúpula del partido con diversos candidatos; en eso, cuando menos ha habido una búsqueda, no algo predeterminado, así lo siento. Hay estados donde ya se ve el dedazo. Por ejemplo, en Guerrero he hablado con cuatro de los precandidatos y todos sienten que están los dados cargados porque ya aparecieron los grandes espectaculares del dedazo. La elección en la que participé para la presidencia del partido fue como un ensayo general de lo que van a hacer. Si eso lo continúan será fatal para el futuro democrático de Morena. Me ha extrañado mucho que sobre la guía ética que propone el Presidente exactamente lo que está haciendo el partido es lo contrario. Es un ejemplo de corrupción y de podredumbre”, afirma.