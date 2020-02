Vecinos azotan a un ladrón en Sonora y lanzan advertencia

CAJEME, Sonora.- Vecinos acusaron de ladrón a un hombre, a quien desnudaron, azotaron y con cinta canela ataron a un poste en Ciudad Obregón, para luego lanzar una advertencia.

En una cartulina escribieron un mensaje dirigido a todos los "amantes de lo ajeno".

Los hechos ocurrieron la víspera en el municipio de Cajeme sobre las calles Coahuila y Salvatierra de la colonia “Machi López”.

Los números de emergencia recibieron el reporte del presunto ladrón identificado como Francisco Tomas "N", de 32 años de edad, a quien habitantes del rumbo desnudaron y azotaron.

Elementos municipales acudieron para liberar al sujeto, el cual ante decenas de personas fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público.

Como primeros respondientes, acudió la unidad 159 de la Policía Municipal y de Tránsito de Ciudad Obregón.

La cartulina que colocaron los vecinos llevaba una amenaza a quien incurra en el delito de robo.

Esto me pasa por andar robando, agarren el rollo plebes, no roben porque ya no los van a amarrar, les van a mochar las manos, agarren el rollo, no es juego (SIC)”