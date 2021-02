Vecinos captan golpiza a abuelita en Tlalpan; agresor sería su hijo (vídeo)

CIUDAD DE MÉXICO.- En redes sociales se denunció el maltrato a una persona mayor en la alcaldía Tlalpan, quien era golpeada por un hombre.

Ante estos hecho, la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social (SIBISO) informa que el martes 9 de febrero, personal del Instituto para el Envejecimiento Digno (INED) de la SIBISO, del Centro de Atención a Riesgos Victímales y Adicciones (CARIVA), de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, de la Secretaría de las Mujeres, de la LUNA Tlalpan, y de la Policía Metropolitana Femenil Grupo de Ateneas, realizaron una visita domiciliaria para asistir a la persona mayor de nombre Lorenza, de 95 años, quien presentaba evidentes signos de maltrato.

Ya llegó su nieta. Vecinos esperan a una patrulla, dicen que no se irán hasta que llegue pic.twitter.com/7L7H1O5F0A — Tlalpan Vecinos (@TlalpanVecinos) February 10, 2021

Uno de sus hijos "la cuidaba"

Los familiares de la adulta mayor indicaron que la persona no puede valerse por sí misma y sus cuidados están a cargo de uno de sus hijos; sin embargo, decidieron no iniciar acciones penales en contra del individuo que la agredió.

Pese a que no quisieron levantar la denuncia, el Ministerio Público inició carpeta de investigación con testimonios de los vecinos y personal de la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas acudió hoy al domicilio y al no encontrar al agresor, se acordó dejar una guardia en el lugar, mientras que la persona adulta mayor no fue retirada del lugar, no obstante, está garantizada su seguridad y cuidado.

⚠️Fuerte Video⚠️#DenunciaCiudadana.



Una persona de la tercera edad fue agredida aparentemente por su hijo. Los hechos sucedieron en Fuentes Brotantes. pic.twitter.com/Ld3Vx77KE6 — Tlalpan Vecinos (@TlalpanVecinos) February 10, 2021

La Sibiso indicó que el INED estará realizando visitas domiciliarias en los días subsecuentes a fin de garantizar la salud y bienestar de la persona de 95 años, así como otorgar el apoyo que requiera.