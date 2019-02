Vecinos se alejan de toma clandestina en la CDMX

México (Notimex).- Poca atención muestran los vecinos de la colonia El Coyol en la alcaldía Gustavo A. Madero, tras detectarse una toma clandestina de combustible en el lugar, la cual ha sido asegurada por elementos del Ejército Mexicano y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

Octavio, quien radica en la zona escuchó de la noticia por la mañana y aunque su esposa quiso acercase al lugar, él prefirió ver la noticia en casa.

“Todo ha estado tranquilo, ahorita pasamos porque vamos a comparar unas cosas en la plaza y de todos modos ni se alcanza a ver”.

Ell paso a la toma en Canal del Desfogue esquina con Manuel Buenrostro, se encuentra impedido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana local de extremo a extremo, desde los accesos por calzada San Juan de Aragón y Oriente 157.

Te puede interesar: Explota toma clandestina en Hidalgo

Esto ha impedido que “curiosos” se acerquen al lugar, por lo que a los alrededores, así como a las espaldas de la toma clandestina y donde se encuentra una Plaza Comercial y la Prepa 3 Justo Sierra todo transcurre con normalidad.

“Sí supe de las noticias, no pensé que estuviera tan cerca de aquí, pero no pasa nada, no tiene caso ir a ver y menos sabiendo lo que puede pasar ¿Ya lo vimos no?”, comentó Magali Ordóñez quien pasea con su novio por la Plaza Oriente en Eduardo Molina.

Además, del lugar se han retirado a los medios de comunicación e incluso a personal de comunicación de la alcaldía.

En la zona permanece personal de Protección Civil de Gustavo A. Madero, del Ejército Mexicano, la Secretaría del Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y de Petróleo Mexicanos.