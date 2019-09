Ven futuro incierto en aviación del país

Sector en México padece el costo del combustible

CANCÚN.— “El futuro de la aviación mexicana es bastante incierto y ya se está viendo con algunas aerolíneas, derivado de los altos costos del combustible y las guerras de tarifas, que están tremendas, las tienen muy castigadas”, señaló Luis Bojórquez Maza, director general de Magnicharters.

“Nosotros ya contamos con 10 aviones y, por la experiencia acumulada, vamos a mantener el movimiento que tenemos No podemos expandirnos, hay que tener cuidado con estas tarifas depredadoras”, añadió.

El empresario aclaró que no es que no piense en crecimiento, “pero no se puede pensar en crecer ante una situación como la actual”.

“En todo caso, el crecimiento tendría que ser en el cuidado del servicio a bordo, que se está descuidando cada vez más en la aviación en general, y en la ocupación de los aviones, ya que el promedio anual es como del 80 por ciento, de modo que aún hay asientos por ocupar”.

Bojórquez Maza señaló que anteriormente la aviación “tenía cierto glamour, pero hoy es un choteo, pero nosotros no queremos caer en eso, sino mantener un servicio personalizado, agradable, bonito, que la gente se sienta a gusto”.

En su opinión, gracias a eso cada año hay un aumento de viajeros nacionales, aunque este año se aprecia una baja del 10%, por una caída en los tres primeros meses, “pero después se recuperó y tuvimos una buena temporada de verano”.

El directivo agregó que no duda en afirmar que el mercado nacional es muy noble, en condiciones normales se comporta bien y termina viajando. En promedio, el viajero nacional permanece en el destino cuatro noches.

“En temporada baja normalmente volamos desde la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y Bajío. En julio y agosto entramos a Chihuahua, Aguascalientes, San Luis Potosí y el próximo año, Michoacán. Además, en Semana Santa-agosto estuvimos volando a Cozumel con dos vuelos por semana, domingo y jueves, con buenos resultados”.

Afirmó que en julio y agosto viajaron a Varadero y Los Cayos, en Cuba, desde Monterrey y Ciudad de México “y lo vamos a hacer el próximo año, pero desde Semana Santa hasta agosto”.— Infoqroo