MÉXICO.- Inspectores del Estado de México arrastraron a una mujer por el suelo y le decomisaron su puesto ambulante.

En redes sociales circula el vídeo mismo que ocasionó la molestia en los usuarios. En las tomas se observa como la mujer intentó aferrarse a su carrito y una canasta que portaba. Además es escucha cómo la vendedora le suplica a los inspectores que no le quiten su mercancía.

“Ya me voy a ir, por favor no me lo quiten. Están viendo cómo está la situación, no nos dejan trabajar”, se escucha decir a la señora.