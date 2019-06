Venderá una casa de descanso

AMLO promete a quintanarroenses devolver el dinero

PLAYA DEL CARMEN (El Universal).— El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que se venderá la casa de descanso de los presidentes de México en Cozumel. Indicó que los recursos que se obtengan “se regresarán a la gente más pobre” de Quintana Roo.

“Voy a investigar bien lo de la Casa Presidencial en Cozumel, la Casa Maya, porque se va a vender y el dinero va a ser para los pobres de Quintana Roo”, aseguró el mandatario.

Durante la entrega de becas de programas del Bienestar, Tren Maya y Desarrollo Urbano, López Obrador destacó la labor del gobernador Pedro Joaquín González, quien indicó durante el pasado proceso electoral se mantuvo al margen de los comicios.

“Aquí quiero hacer un reconocimiento, ya no existe el Cisen, pero como recorro el país estoy enterado de todo lo que pasa, no necesito espías y me informa el pueblo… (…) Puedo decir, sin temor a equivocarme, aquí en Quintana Roo no se metió ni el gobierno federal ni el gobierno que encabeza Carlos Joaquín en la elección pasada y eso se lo tengo que reconocer al gobernador”, dijo

El mandatario añadió que cuando alguien gobierna, lo más que cuidan los Gobernadores es que los diputados les tapen sus corruptelas y en este caso no sucedió lo mismo porque “este señor dejó en libertad al pueblo de sus autoridades”.

En el marco de la visita, el gobierno federal anunció una inversión de 500 millones de pesos para programas de mejoramiento urbano del municipio, los cuales beneficiarán a las colonias Ejidal, 28 de Julio y Bellavista.

El presidente López Obrador y el secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Román Meyer Falcón, indicaron que el programa prevé la intervención en zonas con rezago urbano, mejoramiento integral de barrios y vivienda.

AMLO explicó que se decidió apoyar al municipio porque “no se puede aceptar el contraste de que haya hoteles de gran lujo y en las colonias la gente no cuente siquiera con los servicios más indispensables”.

Visita Playa del Carmen

El presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció apoyos a Playa del Carmen.

El objetivo

El mandatario dijo que el objetivo es que no falten los servicios básicos como el agua potable.

“Toma nota”

“La presidenta municipal (Laura Beristain Navarrete) está tomando nota, y el gobernador (Carlos Joaquín González)”.

El caso Aguakan

Antes, ciudadanos pidieron a López Obrador su intervención para que se revoque la concesión a la empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún (DHC), conocida comercialmente como Aguakan, por presunto incumplimiento en la calidad del servicio.