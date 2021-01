"Vendo mi cabello por un tanque para mi abuelito": Una odisea por Covid

MÉXICO.- Ana Paola Romero, de 16 años, es estudiante de bachillerato en la Universidad de Guadalajara, pero desde hace dos meses vive en Toluca con sus abuelos, Santa y Jesús.

Hace siete días el coronavirus llegó a la familia con un brote de nueve personas. Uno de los tíos de la joven, Rafael, fue el primero en presentar síntomas, le hicieron una prueba y dio positivo. La joven perdió el gusto y olfato desde el 30 de diciembre y luego empezaron otros malestares.

Dos familiares se complicaron

El abuelo de Ana Paola, de 69 años y su tío, de 47, se complicaron. La oxigenación de don Jesús bajó a 40. La familia tenía que conseguir oxígeno pero no tenía dinero. Entonces, la joven le preguntó a su hermana si le tomaba una foto para subirla a Facebook y vender su cabello.

“Vendo mi cabello por un tanque”

La joven compartió la fotografía con la descripción: “Vendo mi cabello para comprar un tanque de oxígeno para mi abuelito, tiene covid, su oxígeno hoy bajó mucho y quiero ayudar a mi familia a conseguir dinero”. Su melena medía 73 centímetros, era lo que “más le gustaba de ella” y se lo cuidaba mucho.

El domingo 3 de enero, fue a una estética para que se lo cortaran. La mujer que hizo el cambio, según narró la joven para Milenio nacional, le expresó que eso era un acto de amor.

“Soy como un pollo desplumado, así me veo. Con este corte me parezco al "Macaco" de María de todos los Ángeles, pero ahora mi cabello lo veo como algo que me sirvió aunque sea para sacar poquito dinero y ayudar. Me pagaron 2 mil 500 pesos y ese dinero se lo di a mi tía para los gastos de mi abuelito que trabaja en un taller mecánico. Se compró el cilindro del oxígeno, pero en menos de dos horas se fue porque se puso el fluido a la capacidad más alta para que le subiera su saturación. Yo prefiero perder mi cabello que perder a mi abuelito”.

El covid tiene un precio alto

De acuerdo con Ana Paola, el tanque más chiquito cuesta más de cinco mil pesos y, hasta el momento, su familia ha gastado más de 40 mil pesos en medicamentos y atención médica.

Su abuelito continua delicado y prefiere luchar contra el Covid desde casa, al lado del amor de su vida, su esposa, quien también tiene la enfermedad.

Lo casos de Covid en México

La Secretaría de Salud (SSA) informó que México suma 128 mil 822 decesos por Covid-19, un alza de mil 65 con respecto al día previo, así como 11 mil 271 contagios para un acumulado de un millón 466 mil 490.

En conferencia de prensa, José Luis Alomía, director de Epidemiología, señaló que la epidemia activa se conforma por 68 mil 767 pacientes que dieron positivo en los últimos 14 días, por lo que aún pueden transmitir el virus; esta cifra equivale a 4% del total de casos registrados en el país. Agregó que desde que se reportó el primer contagio a la fecha se han recuperado un millón 113 mil 137 mexicanos de la enfermedad respiratoria. "Para efectos de las últimas dos semanas se encuentran en 6%", dijo.

Ocupación hospitalaria

En cuanto a la ocupación hospitalaria, comentó que Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Guanajuato y Nuevo León tienen una saturación superior a 70% en camas generales; en tanto, en las críticas, la capital del país y el Estado de México concentran más de 70% de ocupación, mientras que Nuevo León, Baja California, Hidalgo y Querétaro se encuentran entre 69% y 50%, respectivamente. A su vez, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, dijo que en Quintana Roo no hay brigadas de vacunación, por lo que esto es un "fraude", y llamó a la población a no caer en este tipo de farsas.

.- Con información de El Universal y Milenio