Venta de “lujo barato”

AMLO lamenta la descomposición social y de valores

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal y EFE).— El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que el 28 de julio próximo se realizará la subasta de un lote de alhajas, que por su extravagancia —dijo— podrían ser presentadas en una exposición.

En conferencia, expuso que mañana —a través del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado— se presentarán las bases para la subasta, así como los detalles del lote de las joyas con que se cuenta, como producto de los decomisos.

“Debería hasta de pensarse en una exposición por las características, por la extravagancia (de las joyas). Es algo que no se ve con frecuencia en el mundo. Unos relojes de diamante y unas alhajas de lo más extravagante”, declaró.

“Es para una exposición de cómo ese lujo barato ha llegado a imponerse. ¿Cómo esos bienes materiales se han dimensionado, se han puesto por encima de valores culturales, morales y espirituales?”, expresó.

La antigua residencia oficial de Los Pinos acogerá la puja, en la que se venden las joyas confiscadas al crimen organizado y otras transferidas al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), por la Fiscalía General de la República (FGR), el Poder Judicial de la Federación (PJF) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Entre las joyas de lujo que se rematarán se encuentra un reloj de la marca Rolex modelo Oyster Perpetual Date Yacht-Master, caratula color azul, caja en acero inoxidable con bisel en oro de 18 k. pulso manufacturado en oro amarillo de 18 kilates y acero con la siguiente numeración en el pulso 78753, con un precio base de 51 mil pesos decomisado por la entonces PGR.

En la lista destaca un reloj para caballero marca Hublot Geneve modelo Big Bang serie 685013 301, carátula color negro, indicadores en barras y números arábigos con tres esferas auxiliares con caja corona y broche en oro amarillo de 18k bisel en cerámica color negro pulso en caucho color negro automático, con un precio base de 165 mil pesos.

En dicho evento también se podrá encontrar una esclava para caballero hechura especial tipo Rolex en oro blanco de 18k, con dos figuras de cocodrilos entrelazados en oro blanco de 10k, con un precio base de 50 mil pesos.

Para el mandatario federal, resulta importante exponer las alhajas para mostrar el nivel de descomposición social al que se ha llegado y la descomposición de valores, cuando éstos últimos derivan ser lo más importante en la vida.

López Obrador recordó que los recursos obtenidos de la subasta de propiedades de lujo, se destinarán a comunidades pobres de Guerrero.

Al ser cuestionado sobre el señalamiento de Hipólito Mora, exlíder de un grupo de autodefensa en Michoacán, quien anunció que volverá a tomar las armas y “cualquier autoridad que trate de detenerme o desarmarme presidente López Obrador señaló que nadie puede actuar por encima de la ley.

“Soy respetuoso de lo que expresa, solo recordar que todos debemos de actuar con rectitud y apegaros a la ley, al margen de la ley nada, por encina de la ley nadie”, puntualizó el Presidente.

Señaló que a todos nos conviene actuar en un país en donde exista un auténtico Estado de Derecho y que su gobierno es responsable de garantizar la seguridad pública.

“No estamos porque haya ciudadanos que ocupen esa función que no les corresponde. No estuve en su momento de acuerdo con esa estrategia y no estoy de acuerdo, porque no le corresponde a las personas esa es responsabilidad del Estado mexicano”.

El Presidente pidió no hacer juicios sumarios, porque su administración actuará en el tema de seguridad con responsabilidad, sin balandronadas.

“Vamos todos a procurar que las cosas mejoren en nuestro país y estamos trabajando con ese propósito”.