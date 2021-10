No vine a Guerrero a revisar el tema de la venta de niñas: AMLO

MÉRIDA.- El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que durante su gira por Guerrero no revisó el tema de la venta de niñas para matrimonio por usos y costumbres en La Montaña.

Al presentar el "Plan de Apoyo a Guerrero" desde Chilpancingo, el mandatario aseguró que esta problemática puede ser la excepción pero no la regla en La Montaña, región, que dijo, tiene valores morales, culturales y espirituales.

Acompañado de todo su gabinete, López Obrador consideró que el interés por el tema obedece a una campaña impulsada por quienes no conocen las culturas de los pueblos.

"Por toda la campaña que se genera de quienes no conocen las comunidades, ni conocen de las culturas de los pueblos, la pregunta que me hacían es a ver '¿qué nos dice o viene a ver lo de la venta de las niñas, lo de la prostitución de niñas?' No, no vengo a ver eso, porque eso no es la regla en las comunidades, hay muchos valores culturales, morales, espirituales, eso puede ser la excepción, pero no es la regla''.