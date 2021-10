Venta de niñas en la Montaña de Guerrero, una realidad de "usos y costumbres"

MÉXICO.- El caso de Angélica, una joven de 15 años, cimbró en México y dejó entrever una dura realidad que se vive en la Montaña de Guerrero, en donde abundan los matrimonios forzados respaldados por "usos y costumbres".



El 29 de septiembre, un grupo de policías comunitarios de la comunidad Dos Ríos, en el municipio de Cochoapa El Grande llegaron por la joven a la casa de su tía.

Los comunitarios la detuvieron y se la llevaron junto con la mujer, de 70 años de edad, y sus tres hermanas: una de ocho años y las otras dos de seis. Las cinco fueron detenidas porque Angélica se escapó de la casa del padre del hombre con el que la obligaron a casarse.

Si no regresaba 210 mil pesos, el doble de lo que pagaron por ella, los comunitarios le advirtieron que no podría quedar en libertad. Angélica se escapó porque el padre del hombre con el que la vendieron ya había intentado abusarla en cuatro ocasiones.

La menor vivía en esa casa porque el hombre con el que la obligaron a vivir se fue a los Estados Unidos (EU) a trabajar por la falta de empleo en la Montaña.

Angélica y sus tres hermanas pasaron 11 días retenidas. Días antes los comunitarios dejaron en libertad a la tía. El caso de Angélica se supo hasta que su madre, Concepción, lo denunció.

Posteriormente, la Comisión Estatal de Derechos Humanos informó que Angélica y sus tres hermanas habían sido liberadas. La comisión también informó que son resguardadas por las autoridades y lejos de su agresor.

Venta de niñas en la Montaña es frecuente

Desafortunadamente, el caso de Angélica no es aislado, la venta de niñas en la Montaña es recurrente y, en muchos casos, tolerada por las autoridades locales.

Neil Arias, abogada del Centro de Defensa de los Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, ha documentado por lo menos dos casos de mujeres que se negaron a casar que han decidido terminar el acuerdo y donde las autoridades intervinieron a favor de la familia que pagó por las niñas.

Amparados por el Artículo Segundo de la Constitución, se defienden los usos y costumbres de las comunidades indígenas sin importar que atenten contra los Derechos Humanos.

El de Angélica, un caso de matrimonio forzado que hizo eco

Tras la repercusión de este caso, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los casos de matrimonios forzados de niñas pueden ser una excepción, pero no es la regla en comunidades de la Montaña de Guerrero.

Durante la presentación del plan de apoyo para Guerrero, en la explanada de la sede del Poder Ejecutivo local, el Presidente expresó:

"Ahora que fuimos a la Montaña unas periodistas, por toda la campaña que se genera por quienes no conocen las comunidades ni conocen las culturas de los pueblos, la pregunta que me hacían era: ‘¿Qué nos dice o viene a ver lo de la venta de las niñas, lo de la prostitución de niñas?’ No, no vengo a ver eso, porque eso no es la regla en las comunidades, hay muchos valores culturales, morales, espirituales, eso puede ser la excepción, pero no es la regla".

Una iniciativa para cambiar el matrimonio forzado en México

La bancada del PRI en el Senado presentó una iniciativa de reforma al artículo 41 de Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que busca prohibir la venta de niñas con fines matrimoniales escudados en los llamados usos y costumbres de las comunidades indígenas.

El senador guerrerense Manuel Añorve Baños, autor de iniciativa, lamentó la visión del presidente Andrés Manuel López Obrador de que sean casos excepcionales y recordó que en el país se calcula, con cifras oficiales, que unas 300 mil niñas y adolescentes, sobre todo en el estado de Guerrero, han sido vendidas con fines matrimoniales.

La reforma publicada en la Gaceta Parlamentaria y que se turnará a Comisiones busca "garantizar que los usos y costumbres de las comunidades indígenas, así como los de toda la sociedad, no socaven, limiten o violen los derechos humanos de las mujeres".

Además, "erradicar cualquier práctica, basada en tradiciones, usos o costumbres, que tenga como resultado final, la venta de niñas para contraer matrimonios forzados, o cualquier otra actividad denigrante o ilícita". Se establece la obligación de la Federación de garantizar que los usos y costumbres de toda comunidad no atenten contra los derechos humanos de las mujeres y no sirvan como excusa para venderlas al mejor postor para que contraigan matrimonio.

"No se busca restringir el libre desarrollo de las comunidades indígenas, ni coartar el derecho constitucional de toda comunidad a poder autodeterminarse, de acuerdo a sus usos y costumbres; lo único que se quiere lograr, con esta reforma, es que la federación asuma su responsabilidad de garantizar el respeto irrestricto de los derechos humanos de toda persona, por sobre todas las cosas", refiere.

Se argumenta que "ya no podemos seguir solapando esta realidad, minimizando el sufrimiento de cientos de miles de niñas, que han sido arrancadas de su niñez y entregadas a las garras del abuso, la humillación y el abandono".

