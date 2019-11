“Veo mal a México”, afirma Mario Vargas Llosa

El escritor Mario Vargas Llosa (28 de marzo de 1936, Arequipa, Perú) dictó ayer viernes la conferencia “El muro que tiraron las ideas”, en la que abordó temas como la caída del muro de Berlín, el comunismo y la situación política actual que se vive en América Latina y, en particular, expresó su preocupación por la situación de México.

“ Veo mal a México y lamento decirlo porque quiero mucho a México. Me temo muchísimo que el populismo que parece la ideología del actual presidente (Andrés Manuel López Obrador) nos conduzca de nueva cuenta a la dictadura perfecta”, declaró.

El autor de Cinco esquinas y Travesuras de la niña mala enfatizó que siente una particular admiración por México y, por lo mismo, dijo, “quisiera que este país tuviera una participación diferente y más importante en América Latina”.

“Tengo mucha admiración por México y quisiera que jugara un papel absolutamente importante como el gran país que es en América Latina y mucho me temo que este gobierno esté retrocediendo a México, (país) que comenzaba a salir de esa dictadura perfecta”, señaló.

Mario Vargas Llosa realizó sus comentarios en la conferencia “El muro que tiraron las ideas”, que presentó ayer viernes en el Museo Memoria y Tolerancia, ubicado en Avenida Juárez 8, en Ciudad de México.

Recientemente se han suscitado conflictos políticos en diferentes países de América Latina, como Bolivia, Argentina y Chile. El Premio Nobel de Literatura 2010 profundizó en la situación de Chile, en donde desde hace semanas se han realizado manifestaciones, pese al nivel que había prevalecido en el país sudamericano por sus índices económicos.

“El caso de Chile lo veo con perplejidad. Este país me parecía un ejemplo maravilloso para América Latina. Vi en Chile un país pobre que se convirtió en un país próspero, todo gracias al acuerdo de los partidos democráticos después de la caída de Augusto Pinochet (que fue presidente de Chile de 1973 a 1990)”.

Durante la conferencia, Vargas Llosa estuvo acompañado del periodista Sergio Sarmiento, quien preguntó al escritor sobre si tenía alguna explicación sobre la situación de Chile:

“No tengo explicación, a menos de que al mismo tiempo de que ese progreso, en términos matemáticos, era una realidad, (mientras que por otro lado) no se haya creado esa igualdad de oportunidades. El fenómeno está ahí, tenemos que estudiarlo, aprender de él, pero no tengo explicación exacta”.