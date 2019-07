Veracruz: Fiscalía se va de vacaciones y abandona búsqueda de cuerpos

VERACRUZ.- Bajo la excusa del período vacacional, personal de la Fiscalía General del Estado de Veracruz paró los trabajos de búsqueda de cuerpos en la fosa clandestina ubicada en el municipio de Úrsulo Galván.

La fundadora del Colectivo Solecito Veracruz, Lucía de los Ángeles Díaz Genao lamentó que se hayan detenido esos trabajos en el predio La Guapota, donde hay un cementerio clandestino.

“Es una manera insensible de trabajar en un tema tan complicado como el de las fosas, que la Fiscalía se tome vacaciones como si no estuviéramos enfrentando una catástrofe humanitaria de estas dimensiones”

La activista denunció que quedaron pendientes los trabajos de exhumación de los restos de la fosa, además de la generación del dictamen de perfiles de ADN, de odontología del primer resto hallado.

Entrevistada durante una reunión entre Colectivos de Familiares de Personas Desaparecidas y Gobierno del estado, señaló que el riesgo que se corre es que la delincuencia organizada incluso se lleve los restos humanos “a su antojo”.

“Están en estas condiciones, en Colinas de Santa Fe hay animales que andan en el subsuelo como el tlacuache y les encanta llevarse los restos y hay riesgos de que estén en esas condiciones”.

Consideró que la Fiscalía pudo “escalonar” las vacaciones de su personal a fin de no afectar los trabajos en esta área.

“Yo no me aparto que tengan vacaciones, pero por qué no las escalonaron para dedicar el tiempo que se requiere para atender esta búsqueda. Ni siquiera han hecho los dictámenes de ese hallazgo a pesar de que solo hubo un hallazgo que ya se exhumó”.