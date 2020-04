“No es ‘fantasma’”

Versión del socio que surte equipo médico al IMSS

Baldemar Pérez Ríos, uno de los propietarios de la compañía Levanting Global Servicios LLC, S.A., afirmó que son falsas las acusaciones en su contra que hizo Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, sobre un fraude millonario de una compañía “fantasma” que engañó a inversionistas estadounidenses e intentó estafar a Petróleos Mexicanos (Pemex).

El empresario, residente en Houston, Texas, aceptó que es socio de Levanting Global, que se constituyó en 2011 en el Estado de México, y no en los Estados Unidos, y sí fue trabajador de Pemex, en la década de los años ochenta del siglo anterior, pero admitió que sí fue “sancionado administrativamente” en una corte texana durante un año a petición de la Comisión Nacional del Mercado de Valores por fungir como asesor técnico para la firma Chimera Energy.

“Lo único que pido es que las críticas que me hagan sean justas, correctas y limpias, ya que si no son verdaderas nos afectan porque uno es respetuoso y sólo busco que se diga lo que es cierto”, indicó Pérez Ríos.

Como informamos anteayer, una investigación de Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad (MCCI) informó que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) contrató a la empresa Levanting Global Servicios SA LLC, de la que es dueño Pérez Ríos, para surtir 2,500 ventiladores con los que se atenderá a los enfermos de Covid-19. La adquisición del equipo médico, según la asociación no gubernamental se realizó por adjudicación directa por un monto de 93 millones de dólares, alrededor de 2,223 millones de pesos, con el argumento de la emergencia de salud que se vive en México.

En una entrevista con un reportero de Diario de Yucatán, Baldemar Pérez confirmó la negociación con el IMSS, y aunque aceptó que Levanting Global Servicios LLC, S.A. y no Levanting Global Servicios SA LL, como publicó MCCI, es una compañía que ofrece servicios y tecnología petroleros y no tiene alguna injerencia con el manejo de equipo médico, cerró un contrato con el IMSS para la compra de los ventiladores a la empresa china Aeonmed, “pero aún no me han pagado”.

“Soy socio, junto con An tonieta Valdovinos Lara, de Levanting Global Servicios LLC, S.A., empresa que se creo en 2011 y tiene sus oficinas en la calle Manuel Navarrete No. 12 de Ciudad Satélite, en Naucalpan, Estado de México, por lo que es una empresa, no es 'fantasma'. La sede no está en Houstun, Texas. Y sí, a pesar de que no es nuestro giro la comercialización de equipo médico, vimos la oportunidad de negocios, de ser intermediarios para la compra de los ventiladores que tanta falta están haciendo ahora por la contingencia del Covid-19 en México”, reiteró.

A pregunta expresa, el dueño de la firma reveló que el convenio para la compra de los 2,500 ventiladores en China se hizo “gracias a los contactos que tenemos con el IMSS y cerramos el compromiso el 30 de marzo pasado, aunque todavía no nos pagan la fianza”.

“Hicimos contacto y llegamos a un acuerdo con un funcionario del área de recursos materiales del IMSS (que dijo no recordar su nombre) para cerrar el contrato”, apuntó Pérez Ríos.— Carlos F. Cámara Gutiérrez

Denuncia Datos

Baldemar Pérez Ríos también dio otros detalles del caso a Diario de Yucatán.

Precio y ganancias

Del alto precio que se pagan por los ventiladores, Baldomero Pérez subrayó que hay dos tipos de ventiladores, y los más caros “son los invasivos, cuyo precio actual está por arriba de los 25,000 dólares”. Sus ganancias serían del 10 al 15% del pago total.

Exempleado de Pemex

El empresario aseveró que sí fue empleado de Pemex, de 1984 a 1988, en el Complejo petroquímico “Pajaritos”, en Coatzacoalcos, Veracruz, donde laboró como “Ingeniero ‘A’ químico”, aunque su nombre de pila está con V y no con B, según una identificación.

