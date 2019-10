Versiones de que Interpol busca a Romero Deschamps

La Fiscalía General de la República pidió la ayuda de Interpol para dar con el paradero de Carlos Romero Deschamps, exjefe del sindicato de trabajadores petroleros, quien renunció la semana pasada en medio de investigaciones en su contra por corrupción.

A mediados de octubre, Carlos Romero Deschamps abandonó la jefatura del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), un cargo que ocupó desde 1993. Y el sábado, el periódico Milenio aseguró, citando fuentes oficiales, que habría salido del país.

“La Fiscalía pidió la intervención de Interpol”, aseguró un funcionario que solicitó el anonimato por no estar autorizado a declarar. La fuente no confirmó que Romero haya abandonado el país: “Puede estar aquí pero no está localizable”, dijo.

La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) no opinó sobre el asunto. En la página web de Interpol aún no aparecía Romero Deschamps como buscado.

Sobre Romero, de 76 años, pesan al menos dos denuncias por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

Además, un juez federal negó una suspensión definitiva al exlíder del sindicato petrolero contra el bloqueo de sus cuentas bancarias ordenado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda, encabezada por Santiago Nieto Castillo.

Niegan amparo a Deschamps contra bloqueo de cuentas

El titular del Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, Francisco Gorka Migoni Goslinga, determinó la resolución en el juicio de amparo 1452/2019 que interpuso Deschamps, pero no detalló los motivos.

El pasado 18 de octubre, el referido juzgador le negó la suspensión provisional al exsenador priista, quien renunció al STPRPM.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que las cuentas bancarias del líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) no han sido congeladas, después de haber presentado su renunciado a la dirigencia.