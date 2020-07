Viaje de AMLO a EE.UU. para el 8 y 9 de julio, confirma Ebrard

El canciller Marcelo Ebrard confirmó esta noche que ya tienen invitación del Gobierno de Estados Unidos para una visita Oficial de Trabajo. El viaje del presidente Andrés Manuel López Obrador al vecino país será el miércoles y jueves próximos, 8 y 9 de julio.

A través de su cuenta de Twitter el secretario de Relaciones Exteriores informó la noticia. Añadió que darán más detalles mañana durante la conferencia matutina del jefe del Ejecutivo.

Les confirmo que recibimos invitación del Gobierno de los Estados Unidos para Visita Oficial de Trabajo el 8 y 9 de julio próximos. Información mañana temprano, 1o de julio, día en el que entra en vigor el TMEC. Saludos. — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) July 1, 2020

AMLO dice que no va a pedir crédito

Sobre su viaje, Andrés Manuel López Obrador informó que se reunirá con el presidente Donald Trump y descartó que lo vaya a hacer con Joe Biden, candidato presidencial del Partido Demócrata.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal señaló que su visita a Washington tiene el único propósito de atestiguar el inicio del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

"No necesitamos créditos, tenemos finanzas públicas sanas", dijo. "Entonces no voy a eso, no voy a solicitar crédito. Voy a participar a atestiguar el inicio del Tratado que considero nos va ayudar mucho a las tres naciones, a Canadá, a Estados Unidos y México. A eso voy básicamente, por eso no voy a hablar, no sería correcto hablar con candidatos porque es una visita de trabajo".

Y agregó: "Voy a entrevistarme con el presidente de Estados Unidos y si lo decide, también estaría el primer ministro de Canadá (Justin Trudeau), pero eso ellos van a resolverlo".

En Palacio Nacional, el mandatario indicó que será mañana miércoles que se dé a conocer la agenda de este viaje a la Unión Americana.