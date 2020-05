Vicente Fox: "Difícilmente tengo para comer, no robé ni un centavo"

MÉXICO.- En una entrevista para el canal CNN, el expresidente de México Vicente Fox fue cuestionado sobre las versiones que aseguran que en su mandato, que ocurrió de 2000 a 2006, se enriqueció ilícitamente.

El exmandatario negó haber robado e incluso afirmó que vive al día y que pasa dificultades para comer.

"Ahorita difícilmente tengo para comer, yo no le he robado un centavo a nadie, yo he hecho mi patrimonio con trabajo, sí con una herencia que nos dejó mi padre a nueve hermanos”, manifestó.