En un “mensaje importante para México”, el expresidente Vicente Fox Quesada hizo un llamado “a todas y todos los mexicanos” a evitar que se repita la historia del “pasado nefasto” que detuvo al país de llegar a su grandeza.



En un vídeo de 1 minuto 48 segundos en su cuenta de Twitter, Fox advirtió que la historia está a punto de repetirse pues — sin mencionar a Andrés Manuel López Obrador por su nombre— el país “vuelve a tener un líder mesiánico, populista, un falso profeta que busca transformar y cambiar las realidades exitosas que nuestro país ha construido en el pasado”.



⚠️ Mensaje importante para México ⚠️, necesitamos un país unido 🇲🇽 y luchar para que todos tengamos lo que merecemos con nuestro trabajo y esfuerzo. #MéxicoSinDivisiones pic.twitter.com/nxtEfDXhhD — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) August 26, 2019

Subrayó que 2021 (en alusión a las elecciones de ese año) es la fecha para que los mexicanos lleven a un regreso a “una situación democrática y equilibrio de poderes”.



“En nuestras manos está evitar que se repita la historia el pasado nefasto del país, que lo detuvo de llegar a su grandeza. Hoy la historia está a punto de repetirse”, agregó.



Llama a regresar al equilibrio de poderes

“Este mensaje nos recuerda lo que debemos evitar y nos señala el camino y la ruta a recorrer: 20-21 es la fecha, todos presentes, todos con ese gran amor que tenemos a nuestro país vamos a regresar a una situación democrática, a un equilibrio de los poderes”, indicó Fox Quesada.



“No queremos divisiones otra vez”

“A un régimen de gobierno que comparta y comprometa el trabajo de todas y todos los mexicanos, no queremos divisiones otra vez, no queremos separar a los que tienen con los que no tienen…”



Vicente Fox subrayó que está en manos de las y los ciudadanos construir un futuro mejor “para nuestros hijos, para nuestros nietos”.



El vídeo termina con un “viva México”.