Vicente Fox llama “autista” a López Obrador; le llueven críticas

Fox,

Qué desafortunado comentario, aviso a @CONAPRED.



Qué odie a Obrador es una cosa, pero de ahí a utilizar la palabra "autista" es una falta de respeto a las personas que lo padecen.

No entiendo como llegó a la presidencia, no es humanista, no es nada.

¡Qué vergüenza!🤓😒