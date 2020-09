Mexicano de 80 años se gradúa de la prepa; va por la profesión

OAXACA.- La edad no es una limitación, así lo demostró Víctor Nicolás Brígido, quien a los 80 años de edad egresó del sistema de educación abierta en el Colegio de Bachilleres de Oaxaca.

Te puede interesar: Mexicano gana medalla de oro en olimpiada; Del Toro lo felicitó

El hombre es originario de San Lucas Ojitlán y no se rindió en el camino para alcanzar esta meta. Por tres años, Víctor recorrió más de 40 kilómetros cada jueves, desde la comunidad de Vista Hermosa a San Juan Bautista Tuxtepec para recibir asesorías, al Centro de Educación Abierta número 04, teniendo su deseo por aprender como la principal motivación.

En información retomada por Excélsior, los maestros del Cobao resaltaron la iniciativa de Víctor, además de su sabiduría de vida. El recién egresado es campesino y todos los días se levanta a las cuatro de la mañana para cultivar. Tiene claro que su meta no termina aquí y que desea seguir aprendiendo.

Víctor quiere seguir estudiando

“Espero que la vida me alcance para ser profesionista, aunque por la pandemia por el coronavirus, esto se vuelve un poco más difícil, pero me siento muy contento de lo que he logrado”, expresó.