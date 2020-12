Víctor Trujillo, "Brozo", explota contra AMLO con insultos (vídeo)

MÉXICO.- Víctor Trujillo, comunicador que personifica al payaso Brozo, se volvió tendencia en redes sociales este domingo por el editorial que compartió en su programa TeneBrozo, en el que insultó al presidente Andrés Manuel López Obrador.

"No eres Dios"

“Seamos claros como gobierno, la pandemia les quedó grande y muy probablemente la vacuna les va a quedar enorme, en este momento, en este momento el más importante para la humanidad de las últimas décadas, no se les vaya a ocurrir jugar con la desesperación de la gente”, dijo. “Acuérdate Andrés, no eres dios, eres un pinche presidente, que, o nos sirve, o no sirve pa ´ni madres”, añadió.

El antecedente de Latinus

El comediante de sátira política, Víctor Trujillo "Brozo" presentó ayer en su programa "Tenebrozo" de Latinus, la Entrega Anual de los Gansos de Oro a lo más 4T de la 4T, dando como ganadores a Felipa Obrador, Pío López Obrador y al Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.

En la primera categoría nombrada "el transformador del año" anunció a los nominados, quienes fueron: Hugo López-Gatell, el canciller Marcelo Ebrard, un trasformador y la actriz de Hollywood, Meryl Streep, siendo el primero el ganador de la categoría por "transformar las camas vacías en sepultura". En la segunda categoría denominada "Lealtad ciega" los nominados fueron conformados por el presidente de Morena, Mario Delgado, la diputada Tatiana Clouthier, Rosario Piedra y, de nueva cuenta, Meryl Streep, siendo Tatiana Clouthier la ganadora de dicha categoría por "arrastrar el apellido familiar a cambio de un puesto". Asimismo, se entregó el premio al "video del año" donde presentó a los cuatro nominados: "Lozoya bolsas de dinero", "Pío sobres de dinero", "Andrés, desde aquí se ve tu casa" y Meryl Streep.

El ganador fue Pío López Obrador por "no somos iguales, son aportaciones". Para la categoría "Revelación de año" los elegidos fueron Felipa Obrador, David León, "John y Sabina" y Meryl Streep; el premio se lo llevó la prima de AMLO, Felipa Obrador. Finalmente, "Brozo" presentó un video en memoria a los que ya no son parte de la "Cuarta transformación", en donde aparecieron personajes como Carlos Urzúa, exsecretario de Hacienda, Javier Jiménez Espriú, exsecretario de Comunicaciones y Transportes, Alfonso Romo, exjefe de la oficina de la presidencia, Mónica Maccise, extitular de la Conapred y Lilly Téllez, exdiputada de Morena

Víctor Trujillo se vuelve tendencia

Luego de las últimas declaraciones, el comunicador recibió una lluvia de críticas y mensajes en redes sociales, en los que algunos internautas incluso acusaron que los bloqueó de Twitter.

“Desde que Víctor Trujillo se convirtió en payaso deje de verlo y oírlo. Escucho noticias serias no payasos con lenguaje vulgar !! Pero hay muchos a quienes les gusta escucharlo y aplaudirlos. En gustos se rompen géneros !!!(SIC)”, escribió el usuario @rulipollo.

Qué risa ver tan descompuestos a los boomers Víctor Trujillo y Mauleón. ¡Ayñ, una joven me exhibió en televisión!

Qué tragedia para un payaso que cosificaba mujeres y para un cronista que "estaba haciendo otras cosas" mientras Calderón destruía el país. pic.twitter.com/nI48ZcK5mX — Junia Señora Soviética (@Miriam_Junne) December 13, 2020

“Quieren libertad y cambio pero no toleran la crítica desenfadada e irreverente de Víctor Trujillo hacia AMLO. Quién los entiende?(SIC)”, expresó en contraste el internauta @erafful.

Víctor Trujillo lleva 35 años de esfuerzo y arduo trabajo. En los últimos años ha sido muy buen crítico de los malos manejos y corrupción en los gobiernos. En cambio tú eres el mas grande y mejor lame huevos de AMLO y su mamada de 4ta transformación!. Pinche huevón cabrón de 💩!. — Adrián De La Rosa.. (@AdrinDeLaRosa9) December 11, 2020

Apenas a principios de este mes, tanto Trujillo como el periodista Carlos Loret de Mola se volvieron blanco de críticas por una grabación en Guadalajara.