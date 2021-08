VÍDEO: Agente mexicano patea la cabeza de migrante y causa indignación

En un vídeo se ve al agente golpear al migrante en la cabeza, la indignación ha sido colectiva

CDMX.- Luego de darse a conocer un video en el que un agente de migración pateando la cabeza de un migrante, surgieron diversas reacciones en redes sociales, la mayoría mostrando su indignación por el hecho.

El periodista Benjamín Alfaro captó en un video de apenas nueve segundos como un agente de migración pisa y patea la cabeza de un migrante que es interceptado por elementos de la Guardia Nacional, para evitar su avance por Tapachula, en su intento de avanzar con la caravana migrante rumbo a Estados Unidos.

La brutal cacería del @INAMI_mx y la @GN_MEXICO_ contra los migrantes que huyeron de su país y de #Tapachula en el sur de #Mexico donde les encarcelan sin acceso a documentos ni a trabajos. La #CaravanaMigrante ha mermado pero avanza hacia el norte 1/1 pic.twitter.com/WLGGCRLYRo — Benjamin Alfaro (@Tapabav) August 29, 2021

En la grabación se observa correr a un migrante que es interceptado a golpes por un agente, mientras que otro lo somete sorprendiéndolo por la espalda y aplicándole una palanca al cuello que lo tira al piso.

En seguida guardias nacionales avanzan con sus escudos y con ellos camina un agente de migración -vestido con pantalón caqui, playera blanca y botas- quien patea al migrante que está sobre el asfalto y le pisa la cabeza, para después alejarse del lugar.

Reacciones al brutal vídeo

Es una escena de guerra?

O un simple procedimiento del Instituto Nacional de Migración hacia migrantes en su accidentada presencia en nuestro país.

Me pongo a pensar lo que habrá sentido ese niño.. pic.twitter.com/8gJAofYoGL — Pedro Ferriz de Con (@PedroFerriz) August 30, 2021

"Es inaudita la forma de tratar a "los más pobres"… ¿Qué alguien me explique, o se necesita ser afgano rico para poder entrar a México por la puerta grande?", comentó la usuaria @lauraoso51 en el video difundido en Twitter.

"Jamás se ha dicho eso. No se tienen los medios y las herramientas para estar preparados ante estas situaciones? Y no solo armas, vehículos o barreras también importa la planeación, capacitación, valores y un largo etc." señaló @Arq_Havock.

"Ese de blanco ¿se cree muy valiente? Que pena me da ese cobarde. Muy mal la guardia nacional, muy mal. ¿Y dónde quedó los abrazos? Ah sí! Eso solo es para los carteles del narcotráfico", también señaló @PatyRufino.

Instituto Nacional de Migración reaccionó al video viral

El Instituto Nacional de Migración se pronunció al respecto reprobando "cualquier acción que lesione los derechos humanos de la población en contexto de movilidad", a través de redes sociales y de un comunicado que difundió por medio de las mismas.

@INAMI_mx reprueba cualquier acción que lesione los derechos humanos de la población en contexto de movilidad; notificó al Órgano Interno de Control de lo sucedido ayer en #Chiapas, para los efectos legales que correspondan ➡️ https://t.co/qzaYQ014mj pic.twitter.com/U2bMHdpinu — INM (@INAMI_mx) August 30, 2021

Del mismo modo, la dependencia hizo hincapié en que los agentes federales de migración asumieron una conducta inapropiada ajena a los protocolos y poíticas de respeto que promueve el instituto. Así el INM notificó los hechos al Órgano Interno de Control por lo sucedido el sábado en Chiapas, para los efectos legales que correspondan contra los involucrados en estos actos de agresión contra personas que integran la caravana migrante que transita por el país.

La dependencia de la Secretaría de Gobernación indicó que dio seguimiento puntal a los hechos registrados el sábado pasado en la carretera Tapachula-Arriaga, en el perímetro del poblado Cruz de Oro, Tuzantán, Chiapas, donde se llevaba a cabo el operativo de control y verificación migratoria, ante el avance de un grupo de migrantes en dirección a la localidad de Huixtla.

Una caravana migrante

El migrante agredido formaba parte de la caravana integrada en su mayoría haitianos, a la que se sumaron venezolanos, y en la que estaban familias completas con menores de edad, salió este sábado de Tapachula, Chiapas, ante el retraso en los trámites en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).

El contingente estuvo integrado por más de 500 personas en su mayoría haitianos, quienes reclamaron en todo momento que eran detenidos y deportados a Guatemala, lo que viola todo acuerdo internacional. Los migrantes salieron de esa localidad y lograron pasar el primer filtro en la comunidad de Viva México, a pesar de que en el lugar se encontraba personal del Instituto Nacional de Migración (INM) y de la Guardia Nacional.

