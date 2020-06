Vídeo: así recibieron en un hotel de Cancún a su primer huésped

Con mariachi y en medio de aplausos, empleados de un hotel en Cancún dieron la bienvenida a su primer huésped, luego de dos meses sin actividad debido a la emergencia sanitaria impuesta por el Covid-19.

De acuerdo con Meganews, este lunes 8 de junio, Cancún cambió su semáforo de rojo a naranja, lo que significa que el número de casos de coronavirus (Covid-19) activos va en disminución. Por tal razón, el gobierno determinó dar luz verde a la industria hotelera, una de las más afectadas y de mayor importancia en la economía en Quintana Roo.

En las imágenes que circulan en redes sociales, se puede ver a una mujer y a su hijo, aparentemente estadounidenses, activar una especie de interruptor frente la puerta principal del hotel.

Tras activar este mecanismo, pasando de “off” a “on”, unas cortinas rojas caen desde lo alto del edificio y comienza la música de mariachi. Los empleados del hotel comienzan a aplaudir y luego de que los huéspedes llegan al lobby se les ofrece una bebida de cortesía.

