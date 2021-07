Vídeo: "Cancelé mi boda porque ella no quería dar atención a mis hijos"

MONTERREY.- Un hombre de Monterrey canceló su boda y se viralizó por un vídeo en el que dijo que la razón fue que su ahora exprometida no quería atender a sus hijos.

El sujeto anunció la venta de un paquete de boda tras la cancelación del compromiso y miles se mostraron interesados, pues el precio bajó de 86 mil pesos a 60 mil pesos.

James Flores dijo:

"Amo la que era mi futura esposa (...) yo tengo tres hijos aparte, yo busco una mamá que quiera a mis hijos y desgraciadamente ella no me apoyaba con mis hijos y ella no les daba la atención que yo quería como padre", explicó.

Asimismo, afirmó que si la mujer no quería a sus hijos él no podría casarse, aunque la amara. El sujeto también anunció al ganador del descuento en el paquete de boda y deseó a la pareja un feliz matrimonio.

Te puede interesar: Niño de tres años es rescatado; su madre y padrastro lo golpeaban