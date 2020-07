Vídeo: Captan a AMLO usando cubrebocas

Alrededor del mediodía de este martes 7 de julio, el presidente Andrés Manuel López Obrador abordó un vuelo a Washington para la reunión con su homólogo Donald Trump.

Sin embargo, lo que más llamó la atención en esta ocasión, es que el mandatario mexicano lució un cubrebocas, contrario a su creencia –así como el de varios de sus funcionarios- de no utilizarlo.

Claro está, como puntualizaron varios periodistas y críticos, el uso de la mascarilla es obligatoria para abordar el avión.

Vamos aclarando. Claro que es la aerolínea la que obliga. Per está en el avión porque va a ver a Trump. De otra forma no lo hubiéramos visto. Para eso escogió su primer vuelo en la pandemia. (No va a alguna ciudad mexicana a ver a víctimas de la violencia o a visitar a médicos). https://t.co/b4oMjQDmpk