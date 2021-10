MÉXICO.— Una noticia que causó gran impactó y conmoción fue que la eliminación de algunas marcas de sopas instantáneas del mercado, pues de acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) la prohibición de la venta de este producto deriva de lo dañinas que son para la salud.

Sin embargo, si se habla de sopas instantáneas es inevitable no pensar en la afectación o "aporte" que con lleva el consumo de salsas como la Valentina, que de acuerdo con cientos de consumidores son el complemento perfecto.

Cabe destacar que dicha salsa botanera es una de las más populares, ya que no solo es usada para agregar un toque picoso a las botanas, también suele ser el "ingrediente" que acentúa el sabor de distintos alimentos como en el caso de las sopas instantáneas que han sido eliminadas.

¿Qué tan dañino es comer una sopa instantánea con "arta" salsa picante (El financiero)

¿Qué tan dañina es la salsa picante?

En TikTok y otras redes sociales se ha popularizado el usuario identificado como @micro_terra, pues desde hace un tiempo se ha dedicado a poner distintos alimentos debajo del microscopio para hacer un análisis de ellos. En esta ocasión decidió ver a detalle una de las salsas botaneras que más consumen los mexicanos.

Te has preguntado qué tan saludable es agregarle a todo salsa picante (Twitter@Sinembargo)

En un vídeo compartido en TikTok muestra cómo al colocar una gota de salsa botanera en el microscopio para realizar el análisis, se puede observar una serie de partículas con distintas figuras que permanecen inmóviles. Asimismo, el tiktoker destaca que lo visto le dio la sensación de que la sustancia estaba "súper sucia".

"Me sorprendió mucho la cantidad de cosas que tiene, pareciera que está súper sucia, llena de porquerías, pero bueno, no se está moviendo nada, no hay trozos de insectos, así que no hay nada que temer. Estamos viendo sus condimentos y especias, así que pueden seguir poniendo litros y litros de salsa a tus botanas", explica el internauta.

Es importante mencionar que en otras ocasiones, el tiktoker ha encontrado objetos desagradables en distintos alimentos, aunque en la salsa botanera no fue el caso.

Así se ven las sopas instantáneas bajo el microscopio

El mismo Tiktoker (@micro_terra) ha hecho un análisis bajo el microscopio de los ingredientes de una sopa instantánea (en este caso de la Maruchan) con la finalidad de ver qué tan dañina es. Aunque con este análisis también dio a conocer qué tan diferente es a las pastas de sopas tradicionales que se suelen consumirse con regularidad.

En la grabación se le escucha explicar que el camarón que las sopas instantáneas traen es verdadero, "pues tiene su tripita"; sobre la pasta hace un comparativo con otra de una marca reconocida y al mostrar a detalle las imágenes reitera que él "no encuentra diferencia".

Por último compara un trozo de zanahoria y cebollín de éstos, se limita a decir que "ambos vegetales se ven bastante reales".

Aunque la Profeco comenzó el retiro de varias marcas de sopas instantáneas prohibidas, recientemente se informó que éstas sí podrán regresar a las tiendas con la condición de que corrijan las anomalías en que incurren. Sin embargo, en tanto no lo hagan continuarán las medidas para impedir que se vendan en el mercado las marcas de sopas instantáneas prohibidas.

En cuanto a la salsa botanera, la página oficial señala que sus creadores buscaron rescatar la tradición culinaria de los alimentos picantes desde 1960, cuando Manuel Maciel Méndez fundó la planta de la tradicional salsa Tamazula, y posteriormente, con el paso de los años se lanzaron nuevas marcas como salsa Valentina y Costa Brava.

