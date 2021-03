Vídeo: Doctora le pide a familia usar cubrebocas; le responden a golpes

ESTADO DE MÉXICO.-Una familia agredió a una doctora que le pidió usar cubrebocas y respetar el aforo en una farmacia, ubicada en la colonia Ciudad Cuauhtémoc, en Ecatepec, Estado de México.

El domingo siete de marzo, por la tarde, toda una familia acompañó a alguien que iba a revisión al consultorio adjunto a la farmacia. Sin embargo, cuando la doctora les pidió a las tres personas usar el cubrebocas, éstas se abalanzaron contra la médica, quien grabó todo con su celular.

El alboroto llamó la atención de las trabajadoras de la farmacia, quienes se unieron a defender a la doctora y terminaron en medio de la trifulca.

El incidente quedó grabado en las cámaras de seguridad, donde se ve que los golpes iniciaron cuando la doctora comenzó a grabar a los infractores de los protocolos. Al darse cuenta de la grabación, una mujer quiso quitarle el celular a la médica, pero fue detenida por otras personas que esperaban su turno.

Se desconoce si las autoridades resolvieron la situación.

En otro caso similar, un conductor de Uber fue agredido por una mujer que se subió al vehículo sin usar cubrebocas, luego de que él le pidió que siguiera el protocolo, pues usar la mascarilla es requisito para poder tomar el servicio en California.

En un vídeo que se compartió en redes sociales se ve como Subhakar Khadka, el conductor de Uber, de 32 años, grabó el ataque antes de que la usuaria se lanzara contra él.

Una de las tres pasajeras que abordó el vehículo, insultó al conductor, le arrancó el cubrebocas y le tosió en la nuca. También le arrebató el teléfono celular luego de que les pidiera descender del vehículo por no portar la mascarilla.

La usuaria responsable de los ataques respondió en un vídeo en vivo, asegurando que el conductor editó la situación para hacerla quedar mal. Por su parte, Uber la bloqueó de la plataforma y la Policía de San Francisco ya la está investigando.

