Vídeo: hombre encuentra a su esposa con su ''novio'' en una combi

México.- Un bochornoso momento vivieron los pasajeros de una combi, el cual quedó grabado en vídeo y se convirtió rápidamente en viral: el encuentro de un hombre con su esposa, quien al parecer viajaba con su presunto amante.

El vídeo muestra a los tres en cuestión discutiendo y al parecer fue grabado por uno de los pasajeros que iba acompañado de su esposa. Se desconoce al momento en qué parte de México se grabaron los hechos, retomados por MegaNews.

“Qué casualidad, ya me lo habían dicho, pero no lo creía, ¿por qué me engañas?”, se escucha decir al hombre afectado.